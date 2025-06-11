У травні споживчі ціни в США зросли на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що знову трохи нижче від очікувань аналітиків, але більше, порівняно з показником у квітні (2,3%), свідчать статистичні дані.

Ключові факти

Інфляція у травні зросла менше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що мита Дональда Трампа поки що чинять лише помірний тиск на споживчі ціни, пише Financial Times.

Річний індекс споживчих цін у середу виявився нижчим за прогнозовані аналітиками 2,5%, але вище 2,3%, зафіксованих у квітні.

Основний показник, який не враховує зміни цін на продукти харчування та енергоносії, залишився на рівні 2,8%, незважаючи на очікування невеликого зростання.

Виступаючи перед комітетом Палати представників з фінансів, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: «Після чотирьох років зростання цін, що знижує рівень життя в США, інфляція демонструє суттєве поліпшення завдяки політиці адміністрації».

Очікується, що найближчими місяцями інфляція продовжить зростати, оскільки вплив введених Трампом у квітні мит позначиться на споживачах та підприємствах найбільшої економіки світу.

В даний час США застосовують 10-процентне мито до більшості імпортних товарів, а також набагато вищі мита на товари з Китаю.

Контекст

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики.

Очікується, що Федеральна резервна система США утримуватиме вартість запозичень на рівні від 4,25% до 4,5%, коли вона збереться наступного тижня, чекаючи подальшого зростання інфляції. Ринки прогнозують два зниження ставок ФРС до кінця року, перше з яких відбудеться у вересні чи жовтні.

Президент США Дональд Трамп у середу знову закликав Федрезерв США знизити процентні ставки на один процентний пункт, пославшись на показники інфляції, що вийшли раніше, нижчі за прогноз.