У травні споживчі ціни в США зросли на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що знову трохи нижче від очікувань аналітиків, але більше, порівняно з показником у квітні (2,3%), свідчать статистичні дані.
Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.
Ключові факти
- Інфляція у травні зросла менше, ніж очікувалося, що свідчить про те, що мита Дональда Трампа поки що чинять лише помірний тиск на споживчі ціни, пише Financial Times.
- Річний індекс споживчих цін у середу виявився нижчим за прогнозовані аналітиками 2,5%, але вище 2,3%, зафіксованих у квітні.
- Основний показник, який не враховує зміни цін на продукти харчування та енергоносії, залишився на рівні 2,8%, незважаючи на очікування невеликого зростання.
- Виступаючи перед комітетом Палати представників з фінансів, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив: «Після чотирьох років зростання цін, що знижує рівень життя в США, інфляція демонструє суттєве поліпшення завдяки політиці адміністрації».
- Очікується, що найближчими місяцями інфляція продовжить зростати, оскільки вплив введених Трампом у квітні мит позначиться на споживачах та підприємствах найбільшої економіки світу.
- В даний час США застосовують 10-процентне мито до більшості імпортних товарів, а також набагато вищі мита на товари з Китаю.
Контекст
Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із ключових чинників під час ухвалення рішень щодо грошово-кредитної політики.
Очікується, що Федеральна резервна система США утримуватиме вартість запозичень на рівні від 4,25% до 4,5%, коли вона збереться наступного тижня, чекаючи подальшого зростання інфляції. Ринки прогнозують два зниження ставок ФРС до кінця року, перше з яких відбудеться у вересні чи жовтні.
Президент США Дональд Трамп у середу знову закликав Федрезерв США знизити процентні ставки на один процентний пункт, пославшись на показники інфляції, що вийшли раніше, нижчі за прогноз.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.