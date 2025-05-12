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Гендиректор CrowdStrike передав у дар акції компанії на понад $1 млрд

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Головний виконавчий директор американської CrowdStrike Джордж Курц передав у дар акції своєї компанії на суму більше $1 млрд, пише Bloomberg із посиланням на дані Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США.

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Ключові факти

  • Курц минулого місяця повідомив, що передав акції своєї компанії на суму понад 1 мільярд доларів нерозкритим одержувачам, що різко скоротило його вплив на компанію. Це незвичайний крок для фундатора технологічної компанії.
  • Згідно з останньою заявою компанії про довіреність, ця угода є останньою в серії угод, внаслідок яких його частка голосу в CrowdStrike скоротилася з 31% у 2022 році до 2,5%.
  • Курц, чий статок становить $3,2 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, є рідкісним прикладом у світі технологій, коли засновник поступається правом власності і контролем, продовжуючи при цьому керувати компанією. 
  • Представник CrowdStrike сказав, що документи відображають «планування майна та філантропічну діяльність», не уточнюючи, у чому саме полягала ця діяльність.
  • Більшість акцій Курца були передані без оплати. На відміну від деяких мільярдерів, Курц не розкрив одержувача у документах. Втім документи від чотирьох трастів показують, що близько половини його подарованих акцій було передано саме їм. 
  • Ці трасти, у свою чергу, продали більшу частину акцій, про які вони повідомили, отримавши на даний момент щонайменше $1,2 млрд.
  • Крім подарованих акцій, Курц із вересня 2022 року особисто продав акції на суму понад $200 млн.

Контекст

Курц став співзасновником CrowdStrike у 2011 році після продажу стартапу з кібербезпеки Foundstone компанії McAfee у 2004 році. З того часу CrowdStrike перетворилася на провідного постачальника послуг хмарної безпеки, серед клієнтів якого 60% компаній зі списку Fortune 500, а загальний дохід за минулий фінансовий рік становив майже 4 мільярди доларів.

Зниження впливу Курця на голосування відбулося у неспокійний для компанії час. CrowdStrike потрапила в заголовки газет у липні 2024 року, коли несправне оновлення програмного забезпечення призвело до одного з наймасштабніших збоїв в ІТ-сфері в історії, що торкнувся 8,5 млн пристроїв Windows по всьому світу і завдав мільярдних збитків

Хоча акції CrowdStrike зросли майже на 90% із серпневого мінімуму, компанія все ще відновлюється після інциденту. Нещодавно вона оголосила, що скоротить близько 500 робочих місць або 5% своєї глобальної робочої сили. 

Курц відомий як аматор автоспорту з великою колекцією автомобілів. Він також активно займався нерухомістю в Аризоні, заснувавши у 2020 році інвестиційний фонд нерухомості FalconEye Ventures. 

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