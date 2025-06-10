Ігор Мазепа, засновник Concorde Capital, придбав провідну бурову компанію «Бейкень Енергетика Україна» через свою кіпрську компанію Prato Golf Investments LTD, яка викупила бізнес у китайської Beiken Energy Group. Про це повідомила пресслужба Beiken 10 червня.

Деталі

Мазепа очолив Наглядову раду компанії, до якої також увійшов Джо Д. Рейні, американський менеджер із 40-річним досвідом у нафтогазовій галузі, зокрема в Halliburton.

Він зазначив, що досвід Рейні в управлінні міжнародними операціями та розвитку бурових напрямів у понад 50 країнах сприятиме розвитку компанії та допоможе вирішити проблему можливого дефіциту газу в Україні.

Контекст

ТОВ «Бейкень Енергетика Україна» засновано у 2017 році як дочірню компанію китайської Beiken Energy Group Co., Ltd (Shenzhen Stock Exchange – 002828.SZ). «Бейкень Україна» спеціалізується на бурових роботах та інтегрованому управлінні проєктами (IPM) на українському нафтогазовому ринку. Виробнича база розташована в Полтаві.

Ігор Мазепа заявив, що не планує бурити для власних потреб, зосередившись на сервісному бізнесі без геологічних ризиків, і розраховує окупити інвестиції за два-п’ять років, вважаючи, що газовий сектор зараз має найкращі перспективи за часи незалежності України.