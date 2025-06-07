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Канада продовжила пільговий режим для імпорту українських товарів

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Уряд Канади подовжив на рік дію рішення про скасування мит на імпорт товарів з України. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко 7 червня.

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Деталі 

  • Продовження безмитного режиму для українських товарів сприятиме зростанню експорту, збереженню робочих місць і підтримці економіки в умовах війни. Це також відкриває нові можливості для українських виробників на світових ринках, зазначила Свириденко.
  • Безмитний доступ українських товарів до Канади діятиме до 9 червня 2026 року.
  • Міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань наголосив: «Канада підтримує Україну, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Рішення про продовження безмитного режиму підкреслює нашу солідарність і сприяє економічній стабільності України».

Контекст 

Безмитний режим для українських товарів діє з 9 червня 2022 року, спочатку запроваджений на рік із щорічним подовженням. За цей час експорт до Канади за програмою склав понад $35 млн, а канадські імпортери зекономили $8,5 млн на митах. Подовження режиму може заощадити ще $1,2 млн. У 2024 році загальний експорт до Канади досяг $152 млн.

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