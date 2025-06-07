Уряд Канади подовжив на рік дію рішення про скасування мит на імпорт товарів з України. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко 7 червня.

Деталі

Продовження безмитного режиму для українських товарів сприятиме зростанню експорту, збереженню робочих місць і підтримці економіки в умовах війни. Це також відкриває нові можливості для українських виробників на світових ринках, зазначила Свириденко.

Безмитний доступ українських товарів до Канади діятиме до 9 червня 2026 року.

Міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань наголосив: «Канада підтримує Україну, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Рішення про продовження безмитного режиму підкреслює нашу солідарність і сприяє економічній стабільності України».

Контекст

Безмитний режим для українських товарів діє з 9 червня 2022 року, спочатку запроваджений на рік із щорічним подовженням. За цей час експорт до Канади за програмою склав понад $35 млн, а канадські імпортери зекономили $8,5 млн на митах. Подовження режиму може заощадити ще $1,2 млн. У 2024 році загальний експорт до Канади досяг $152 млн.