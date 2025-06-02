Консервативний кандидат Кароль Навроцький з невеликим відривом переміг у другому турі президентських виборів у Польщі свого опонента – члена правлячої партії «Громадянська коаліція» Рафала Тшасковського, свідчать результати Національної виборчої комісії.

Деталі

2 червня виборча комісія оприлюднила офіційні результати другого туру президентських виборів, зібраних з усіх 32 143 виборчих дільниць.

Навроцький, якого підтримує партія Право і Справедливість (PiS), набрав 50,89% голосів виборців (10 606 628). Рафал Тшасковський, кандидат від Громадянської коаліції та чинний мер Варшави – 49,11% (10 237 177).

Явка виборців склала 71,63%, що свідчить про високу зацікавленість громадян у виборах.

Навроцький переміг у шести воєводствах, переважно на сході та півдні країни. Тшасковський здобув перевагу в десяти воєводствах, зокрема на заході та півночі.

Результати підкреслюють глибокий регіональний розкол у Польщі, де східні регіони традиційно підтримують PiS, а західні та міські центри тяжіють до більш ліберальної Громадянської коаліції.

Перед другим туром виборів він виступив проти запрошення України до НАТО. «Українська держава не готова до багатьох процесів», – заявив Навроцький, вказавши на корупцію в країні.

Він обіцяв у разі перемоги на виборах не відправляти польських військових в Україну, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп. Водночас Навроцький зазначив, що Польща має стати «головною силою відновлення України» після закінчення війни.

Контекст

Перемога Кароля Навроцького зміцнює позиції Права і Справедливості, яке продовжує домінувати в польській політиці, попри критику за консервативну політику та напружені відносини з ЄС.

Ще кілька тижнів тому однозначним фаворитом вважався ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський, який є членом чинної правлячої партії «Громадянська коаліція» прем’єра Дональда Туска.

Однак у першому турі він лише на 2% обійшов основного опонента Кароля Навроцького, якого підтримує консервативна партія «Право і справедливість» («ПіС»).

Навроцький є істориком за освітою та мав бурхливу молодість: працював охоронцем у готелі в курортному Сопоті, брав участь у бійках ультрас гданського ФК «Лехія».

З 2021-го очолює польський Інститут нацпам’яті. На виборах є незалежним кандидатом, але його підтримали «ПіС» та президент США Дональд Трамп, який прийняв Навроцького у Білому домі на початку травня і побажав йому перемоги.

Навроцький має непросту історію відносин з керівництвом України. У січні члени «ПіС» звинувачували Зеленського у «ставці на одного кандидата», оскільки під час візиту до Варшави той зустрівся із Тшасковським.

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