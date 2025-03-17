«Київстар» наближається до непрямого IPO в США. Veon фіналізує угоду про обʼєднання бізнесу з Cohen Circle

Veon Ltd., якій належить найбільший мобільний оператор України «Київстар» завершує підписання угоди про об’єднання бізнесу з Cohen Circle. Про це повідомив президент «Київстар» Олександр Комаров в інтерв’ю «Економічній правді» . Об’єднання є частиною підготовки до непрямого IPO.

Деталі

Далі компанія працюватиме над проспектом, роад-шоу, тренуваннями та вирішенням ключових питань: структуризацією, вибором юрисдикції, оцінкою активів, пошуком інвесторів і організацією зустрічей із ними.

За словами Комарова, це складний процес, що вимагає, зокрема, погоджень. Наприклад, схвалення від власників облігацій уже отримано.

Ідея виходу «Київстар» на біржу знаходиться в повітрі приблизно три-чотири роки, додав президент мобільного опреатора. «Значним каталізатором цього процесу став відкритий лист від міноритарного акціонера Shah Capital», – додає він.

За словами Комарова, спочатку компанія розглядала варіанти вихід на локальні біржі – у Казахстані, Пакистані та Україні.

Контекст

У середині листопада 2024 року топменеджмент Veon повідомив про плани провести IPO українського підрозділу «Київстар» у США в 2025 році.

29 листопада Шевченківський райсуд Києва скасував арешт із 47,85% корпоративних прав нідерландської Veon у «Київстарі» та 100% прав у її дочірніх компаніях в Україні (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech, Helsi). «Слухання неодноразово відкладали», – розповів у листопаді анонімний джерело, близьке до компанії, через делікатність питання.

Арешт на корпоративні права було накладено в жовтні 2023 року на активи, пов’язані з російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном і Андрієм Косоговим. «Київстар» повністю належить Veon, чиї акції торгуються на Nasdaq і Euronext. На момент арешту 47,9% акцій Veon контролювала LetterOne, де Фрідману належить 37,86%, а Косогову – 47,23%. Деталі зняття арешту та його вплив на майбутнє «Київстару» – у матеріалі Forbes Ukraine.

13 січня Veon Ltd. уклав меморандум про наміри з американською інвестиційною компанією Cohen Circle. Партнери мають намір об’єднати бізнес, щоб забезпечити непряме розміщення акцій «Київстару» на біржі Nasdaq у США.