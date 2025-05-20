Китай значно скоротив закупівлі російської нафти та вугілля в очікуванні санкцій США

Китай значно скоротив імпорт російських вуглеводнів. У квітні 2025 року поставки вугілля та нафти з Росії зменшилися приблизно на 13% порівняно з квітнем 2024 року. Про це пише The Moscow Times 20 травня.

Деталі

Обсяг імпорту російського вугілля впав на 13% до 7,397 млн тонн. За перші чотири місяці 2025 року імпорт зріс лише на 2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Російська вугільна галузь переживає кризу після втрати європейського ринку та невдалих спроб переорієнтації на схід. У 2024 році Китай запровадив мита на російське вугілля, що обмежило його поставки. За оцінками Міненерго РФ, 50% російських вугільних компаній є збитковими, а 9% видобувних підприємств перебувають на межі банкрутства.

Російська влада намагається підтримати галузь, надаючи знижки на залізничні перевезення вугілля та гарантуючи експортні поставки.

Проте державна підтримка може не врятувати галузь, оскільки Китай загалом скоротив імпорт вугілля на 16% у квітні, зменшивши закупівлі в усіх ключових постачальників: в Індонезії – на 20%, в Австралії та Монголії – на 3%. Внутрішні ціни в Китаї впали до чотирирічного мінімуму, що робить імпорт менш вигідним.

Щодо нафти, Китай у квітні імпортував на 12,9% менше російської нафти (8,07 млн тонн, або 1,96 млн баррелів на добу), а порівняно з березнем спад склав 5,8%. На відміну від вугілля, Китай компенсував скорочення російської нафти за рахунок збільшення імпорту з інших країн, закупивши загалом 48,06 млн тонн (11,69 млн баррелів на добу), що на 7,5% більше, ніж торік.

Скорочення імпорту російської нафти відбулося, попри зниження її ціни до $55,64 за баррель у квітні, за даними Міжнародного енергетичного агентства. Причини такої обережності китайських імпортерів невідомі, але цієї весни американські конгресмени від обох партій розробили законопроєкт про введення 500%-них мит на країни, які купують російську нафту, щоб змусити Москву до мирних переговорів щодо України.

Контекст

У 2024 році Китай залишався основним покупцем російських енергоресурсів, імпортувавши 2,2 млн барелів нафти на добу (на 24% більше, ніж у 2022 році) та 64 млн тонн вугілля (46% російського експорту). Загальна вартість енергетичного імпорту з Росії сягнула $46 млрд за першу половину року, що на 4% більше, ніж у 2023 році.

Росія дедалі більше залежить від експорту енергоресурсів до Китаю, намагаючись компенсувати втрату європейського ринку, який різко скоротився після вторгнення в Україну в 2022 році та може повністю зникнути до 2027 року. Для Китаю, який має альтернативні джерела постачання та дотримується політики диверсифікації імпорту, ця співпраця менш критична.

Росія продає Китаю газ зі значними знижками. За даними Мінекономрозвитку РФ, до 2027 року ціна російського газу для Китаю буде на 28% нижчою, ніж для Європи та Туреччини. У 2025 році Китай платитиме $243,7 за тисячу кубометрів, тоді як Європа і Туреччина – $320,1; у 2026 році – $233 проти $320; у 2027 році – $227,8 проти $315,4.