Торговельні переговори з Китаєм зайшли в глухий кут, і для досягнення угоди між двома найбільшими економіками світу може знадобитися пряма розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Bloomberg 30 травня.

Деталі

Бессент зазначив, що переговори «дещо застопорилися». Цього місяця він брав участь у переговорах із китайськими посадовцями в Швейцарії, де сторони домовилися знизити мита, що перевищували 100%, на товари одна одної.

Міністр очікує нових зустрічей із представниками Китаю найближчими тижнями, але наголосив, що через складність і важливість переговорів необхідна особиста участь обох лідерів.

Остання розмова між Трампом і Сі відбулася в січні, перед інавгурацією Трампа. Після переговорів у Женеві в середині травня Трамп планував поспілкуватися з Сі до кінця тижня, але дзвінок не відбувся, і напруженість між країнами зросла.

Бессент повідомив, що кілька великих торговельних угод близькі до завершення, зокрема переговори з японською делегацією, заплановані на п’ятницю у Вашингтоні.

Контекст

У квітні 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 10% мит на більшість імпортованих товарів, зокрема з Китаю, посилаючись на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Ці мита були частиною стратегії адміністрації щодо зменшення торговельного дефіциту та стимулювання внутрішнього виробництва.

У відповідь на дії США, Китай запровадив додаткові мита на американські товари, а також обмежив експорт рідкоземельних матеріалів і додав деякі американські компанії до списку ненадійних субʼєктів. Китай також подав скаргу до Світової організації торгівлі, заявивши, що торговельні війни не мають переможців і закликав до більш збалансованих торговельних відносин.

У травні 2025 року США та Китай домовилися про тимчасове зниження мит: США знизили тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай – з 125% до 10%.