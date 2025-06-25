Новопризначений Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив трьох заступників генпрокурора, які рекомендувала Рада прокурорів. Про це повідомила пресслужба відомства 25 червня.

Деталі

Кравченко 24 червня підписав накази про призначення на посади заступників генпрокурора Максима Крима, Марію Вдовиченко та Андрія Лещенка.

За кожним із заступників закріплений певний напрям роботи в органах прокуратури, за який вони відповідатимуть, йдеться у повідомленні.

Максим Крим до цього обіймав посаду керівника Київської обласної прокуратури, Марія Вдовиченко – виконувала обов’язки керівника Київської міської прокуратури, а Андрій Лещенко працював на керівній посаді в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

25 червня заступники генпрокурора приступили до виконання своїх обов’язків

Контекст

21 червня після пів року очікувань президент Володимир Зеленський призначив Кравченка на посаду генерального прокурора. 17 червня його кандидатуру затвердила Верховна Рада.

Чи вдасться Кравченку реформувати роботу Генеральної прокуратури та забезпечити її незалежність, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.