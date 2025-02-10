Латвія поставить Україні бронетранспортери Patria 6x6 (фото)

Деталі

«Бронетехніка латвійського виробництва буде передана захисникам України цього року. Ми не лише підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами, а й тестуємо надійність бронетехніки в реальних бойових умовах. Це дасть цінні висновки для Національних збройних сил», – заявив міністр оборони Андріс Спрудс.

У Міноборони Латвії зазначили, що нові поставки не вплинуть на обсяги та умови попередніх замовлень для потреб ЗСУ.

Про бронетранспортери Patria 6x6

Patria 6×6 – сучасний бронетранспортер, розроблений фінською компанією Patria для забезпечення мобільності та захисту військових. Він здатен перевозити до 10 десантників, оснащений дизельним двигуном Scania потужністю 400 к.с., забезпечує швидкість понад 100 км/год та має запас ходу до 700 км.

Бронетранспортер може адаптуватися під різні завдання, включаючи транспортування військ, командні пункти та медичну евакуацію. За необхідності оснащується системою плавучості та потужним озброєнням, таким як 25/30-мм гармати чи 120-мм мінометна система Patria Nemo.

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Контекст

30 серпня 2021 року Латвія підписала угоду про закупівлю понад 200 бронетранспортерів Patria 6x6 у межах міжурядової програми співробітництва з Фінляндією, Швецією та Німеччиною. Водночас Міністерство оборони та Національні збройні сили продовжували співпрацю з партнерами над розробкою систем управління та контролю бронетехніки (CAVS).

Першу партію бронетранспортерів Patria 6x6, яку передадуть Україні, виготовляють у латвійському місті Валмієр. На початку лютого процес виробництва представили під час візиту посла України в Латвії Анатолія Куцевола.