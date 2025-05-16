Лідери ЄС обговорять «каральні тарифи» на імпорт з Росії після відмови Путіна їхати у Стамбул – Politico

Лідери Європейського Союзу розглядають можливість запровадження жорстких мит на російський імпорт через відмову президента РФ Володимира Путіна особисто приїхати на переговори в Стамбул. Про це 16 травня пише Politico з посиланням на джерела.

Деталі

Питання посилення санкцій обговорюватимуть 16 травня під час зустрічі лідерів ЄС, України та Туреччини в Албанії. Серед потенційних заходів – запровадження так званих «каральних тарифів».

Ідея схожих обмежень активно обговорюється і в США. Зокрема, сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем запропонував встановити 500% мито на імпорт енергоносіїв з Росії для всіх країн, які їх купують. За словами джерел видання, ця ініціатива «надихає» європейських політиків на аналогічні дії.

Високопосадовець із Великої Британії повідомив виданню, що в разі провалу дискусії в Туреччині союзники України зосередяться на санкціях і залученні країн до посилення обмежень.

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Контекст

ЄС раніше попереджав про нові санкції, якщо Москва не підтримає 30-денне перемир’я, запропоноване Україною. Росія відмовилася припинити вогонь з 12 травня. У Євросоюзі також розглядали можливість посилення тиску, якщо Путін не візьме участі в переговорах у Стамбулі. Замість нього до Туреччини прибула делегація нижчого рівня. Forbes Ukraine слідкує за подіями навколо перемовин в Туреччині (хроніка за 15 травня – тут, 16 травня – тут).