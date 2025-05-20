Ілон Маск вирішив скоротити пожертви на політичні кампанії. На підтримку Трампа пішло $270 млн

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що значно скоротить витрати на політичні пожертви в майбутніх виборчих кампаніях. Про це він сказав під час виступу на Qatar Economic Forum у Досі 20 травня, пише CNBC . Під час минуло-річних виборів, мільярдер витратив понад $270 млн на підтримку Дональда Трампа та інших республіканців.

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«У майбутньому я витрачатиму значно менше на політичні цілі», – заявив Маск.

На запитання про причини такого рішення Маск відповів: «Думаю, я вже зробив достатньо». Водночас найбагатша людина світу не виключає можливості перегляду своєї позиції: «Якщо з’явиться вагома причина для політичних витрат, я повернуся до цього, але зараз такої потреби немає».

Зауваження Маска, ймовірно, стануть неприємною несподіванкою для республіканців, які балотуватимуться на переобрання у 2026 році, пише CNBC.

Контекст

Ілон Маск став найбільшим політичним донором у США під час виборів 2024 року, витративши понад $270 млн на підтримку Дональда Трампа та інших республіканців через кілька політичних структур, зокрема America PAC, RBG PAC та неприбуткову організацію Building America’s Future.

America PAC, заснована Маском у 2024 році, отримала від нього понад $238 млн, що становить 91% її фінансування, і займалася організацією агітаційних кампаній, збором даних виборців та реєстрацією нових виборців у ключових штатах для підтримки Трампа та консервативних кандидатів.

RBG PAC, створена в жовтні 2024 року з внеском Маска у $20,5 млн через його траст, проводила рекламні кампанії, порівнюючи позицію Трампа щодо абортів із поглядами покійної судді Рут Бейдер Гінзбург, щоб покращити його імідж серед виборців, але зазнала критики від родини Гінзбург та громадськості за використання її образу.

Building America’s Future, як неприбуткова організація, підтримувана Маском, зосередилася на рекламних кампаніях на користь республіканських кандидатів і політик, зокрема в питаннях імміграції та енергетики, хоча її звинуватили в маніпулятивних кампаніях, спрямованих на зниження підтримки Джо Байдена серед афроамериканських виборців.

America PAC отримала колективний позов через невиплату обіцяних $100 за підписи під петицією на підтримку Першої та Другої поправок, а також через сумніви щодо законності розіграшів $1 млн серед виборців.