Усього за чотири місяці обсяг транзакцій у криптовалюті A7A5, створеній для обходу санкцій проти Росії, сягнув $9,3 млрд, пише FT . Токен, прив’язаний до російського рубля, запустили в Киргизстані молдавський олігарх-втікач Ілан Шор і російський банк, що працює у сфері оборони.

Ключові факти

A7A5 – стейблкоїн, запущений у лютому 2025 року. Його обіг уже перевищив 12 млрд токенів (близько $156 млн), і він використовується невеликою групою користувачів із високими щоденними обсягами операцій.

Токен емітується під забезпечення депозитів у Промсвязьбанку, який перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії. Основна біржа для торгівлі A7A5 – Grinex, зареєстрована в Киргизстані майже одночасно з запуском стейблкоїна.

Згідно з аналізом FT, через гаманці біржі за чотири місяці пройшло $9,3 млрд у токенах A7A5. Технічно A7A5 працює через блокчейни Tron і Ethereum, а далі його обмінюють на Tether (USDT), що дозволяє виводити гроші в інших країнах.

Grinex і A7A5 заявляють, що є незалежними проєктами, але аналітики вказують на її звʼязки з Garantex – російською криптобіржею, яку закрили в березні 2025 року за підозрою у відмиванні грошей, повідомила Elliptic, компанія з аналізу блокчейнів, чиї дані використовували американські правоохоронні органи в цій операції.

Garantex була основним каналом для переказу готівки: з квітня 2022 року біржа обробила транзакцій на понад $60 млрд і використовувалася, зокрема, російськими елітами. За даними Elliptic, користувачам Garantex могли просто перенести залишки на рахунки в Grinex.

Контекст

Створення A7A5 стало відповіддю на блокування Росії у глобальній фінансовій системі, зокрема через відключення банків від SWIFT і замороження активів. Ідея створити «свій» стейблкоїн давно обговорювалася у Москві на тлі зростаючого тиску на криптобіржі типу Tether.

Проєкт також пов’язаний із політичними амбіціями. За даними британської організації Centre for Information Resilience, колишній молдавський депутат і бізнесмен Ілан Шор використовував A7A5 та пов’язані з ним домени для втручання у вибори в Молдові, зокрема через підкуп виборців.

У 2019 році Шор утік із Молдови після вироку за участь у банківському шахрайстві на $1 млрд. Зараз він має російське громадянство.

Шор раніше заявляв, що хоче створити «невразливу платіжну систему» з обігом дорогоцінних металів, цінних паперів та криптовалюти.

Киргизстан став точкою входу для нової схеми не випадково: це юрисдикція, лояльна до Росії і поза прямим контролем західних регуляторів.