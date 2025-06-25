Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Молдавський олігарх-втікач запустив рублевий стейблкоїн, який допомагає Росії обходити санкції – FT

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ілан Шор /Getty Images

Ілан Шор Фото Getty Images

Усього за чотири місяці обсяг транзакцій у криптовалюті A7A5, створеній для обходу санкцій проти Росії, сягнув $9,3 млрд, пише FT. Токен, прив’язаний до російського рубля, запустили в Киргизстані молдавський олігарх-втікач Ілан Шор і російський банк, що працює у сфері оборони.

Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Ключові факти

  • A7A5 – стейблкоїн, запущений у лютому 2025 року. Його обіг уже перевищив 12 млрд токенів (близько $156 млн), і він використовується невеликою групою користувачів із високими щоденними обсягами операцій.
  • Токен емітується під забезпечення депозитів у Промсвязьбанку, який перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії. Основна біржа для торгівлі A7A5 – Grinex, зареєстрована в Киргизстані майже одночасно з запуском стейблкоїна.
  • Згідно з аналізом FT, через гаманці біржі за чотири місяці пройшло $9,3 млрд у токенах A7A5. Технічно A7A5 працює через блокчейни Tron і Ethereum, а далі його обмінюють на Tether (USDT), що дозволяє виводити гроші в інших країнах.
  • Grinex і A7A5 заявляють, що є незалежними проєктами, але аналітики вказують на її звʼязки з Garantex – російською криптобіржею, яку закрили в березні 2025 року за підозрою у відмиванні грошей, повідомила Elliptic, компанія з аналізу блокчейнів, чиї дані використовували американські правоохоронні органи в цій операції. 
  • Garantex була основним каналом для переказу готівки: з квітня 2022 року біржа обробила транзакцій на понад $60 млрд і використовувалася, зокрема, російськими елітами. За даними Elliptic, користувачам Garantex могли просто перенести залишки на рахунки в Grinex.

Контекст

Створення A7A5 стало відповіддю на блокування Росії у глобальній фінансовій системі, зокрема через відключення банків від SWIFT і замороження активів. Ідея створити «свій» стейблкоїн давно обговорювалася у Москві на тлі зростаючого тиску на криптобіржі типу Tether.

Проєкт також пов’язаний із політичними амбіціями. За даними британської організації Centre for Information Resilience, колишній молдавський депутат і бізнесмен Ілан Шор використовував A7A5 та пов’язані з ним домени для втручання у вибори в Молдові, зокрема через підкуп виборців.

У 2019 році Шор утік із Молдови після вироку за участь у банківському шахрайстві на $1 млрд. Зараз він має російське громадянство.

Шор раніше заявляв, що хоче створити «невразливу платіжну систему» з обігом дорогоцінних металів, цінних паперів та криптовалюти.

Киргизстан став точкою входу для нової схеми не випадково: це юрисдикція, лояльна до Росії і поза прямим контролем західних регуляторів. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні