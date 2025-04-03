Справа про земельну корупцію. Кличко звільнив свого заступника Оленича і низку посадовців

Київський міський голова Віталій Кличко на тлі розслідувань у земельній сфері столиці звільнив заступника голови КМДА Петра Оленича. Про це Кличко написав у Telegram .

Ключові факти

Крім Оленича, зі своїх посад в КМДА звільнені заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта і заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Також звільнили депутата Київради, голову земельної комісії Михайла Терентьєва з посади директора КП «Інженерний центр». Фракція партії «УДАР» розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради, оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Звільнені і директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський, директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій та заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Водночас директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний перебуває на лікарняному. «Як тільки вийде – буде звільнений», – заявив Кличко.

Контекст

6 лютого НАБУ та САП проводили операцію «Чисте місто». НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям: заступнику голови КМДА Петру Оленичу, депутатам Київської міської ради – голові комісії з питань земельних відносин Михайлу Терентьєву та члену комісії Олені Марченко, а також ексдепутату Київради Денису Комарницькому, якого називають організатором, а також іншим учасником схеми.

Загалом правоохоронці затримали сімох осіб. Комарницький, колишній депутат Київради та соратник Леоніда Черновецького, заявив, що це нібито пов’язано з його професійною адвокатською діяльністю.

7 лютого ВАКС застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Зокрема, Петра Оленича заарештували з можливістю застави в 15 млн грн. Його обовʼязки заступника голови КМДА з питань цифровізації виконує Вячеслав Непоп, який опікується охороною здоровʼя та соціальною політикою.

10 лютого НАБУ оголосило розшук Дениса Комарницького. Напередодні директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що Комарницький намагається залишити територію України і правоохоронці вживають заходів для його затримання. Згодом УП повідомила, що Комарницький зміг виїхати з України, журналістам вдалося знайти його у Відні, Австрія.