Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«No Space for Bezos». Весілля мільярдера Джеффа Безоса у Венеції спровокувало протести

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Джефф Безос і Лорен Санчес планують одружитися у Венеції /Getty Images

Джефф Безос і Лорен Санчес планують одружитися у Венеції Фото Getty Images

Весілля Джеффа Безоса у Венеції перетворилося на центр протестів. Місцеві мешканці й екоактивісти звинувачують мільярдера в «окупації» міста та експлуатації однієї з найвразливіших до кліматичних змін локацій у світі, пише FT.

Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

Деталі

  • Весільна церемонія засновника Amazon і телеведучої Лорен Санчес має розпочатися 27 червня і тривати три дні, а головною локацією стане історична Scuola Grande della Misericordia. Більшість люксових готелів і водних таксі нібито вже заброньовано для гостей.
  • У відповідь на це активісти розвісили в місті плакати з написом «No Space for Bezos» (Не місце для Безоса) – відсилання до космічних проєктів мільярдера. Банери зʼявилися на мосту Ріальто, острові Сан-Джорджо, площі Святого Марка. 
  • Напередодні там також з’явився величезний транспарант із написом: «Якщо ти можеш орендувати Венецію для весілля – можеш платити більше податків». Банер швидко прибрали правоохоронці.
«No Space for Bezos». Весілля мільярдера Джеффа Безоса у Венеції спровокувало протести /Фото 1

У Венеції протестують проти весілля Джеффа Безоса і Amazon і телеведучої Лорен Санчес. Фото: Getty Images

«No Space for Bezos». Весілля мільярдера Джеффа Безоса у Венеції спровокувало протести /Фото 2

У Венеції протестують проти весілля Джеффа Безоса і Amazon і телеведучої Лорен Санчес. Фото: Getty Images

Попередній слайд
Наступний слайд
  • Активісти планують перекривати канали під час весілля – стрибати у воду й блокувати пересування весільних катерів. Учасники кампанії «No Space for Bezos» вбачають у цій події уособлення «приватизації міста» і конфлікту між суспільними інтересами та капіталом.
  • Представники організатора події, британського агентства Lanza & Baucina, заявили, що святкування сплановане з повагою до міста і його мешканців. 
  • За їхніми словами, у підготовці задіяно переважно місцевих, а Безос зробив благодійний внесок на підтримку збереження венеційської лагуни. Сума пожертви не розголошується.
  • Мер Венеції Луїджі Бруньяро назвав критику несправедливою та заявив, що «той, хто любить Венецію, завжди буде тут бажаним гостем».

Контекст

Протестувальники звинувачують Безоса не лише у «показовій розкоші», а й у ширших проблемах, зокрема, у податкових зловживаннях, поганих умовах праці у gig-економіці та байдужості до кліматичних ризиків. 

Весілля викликало обурення серед тих, хто роками виступає проти туристичної експансії та наслідків нерівності.

За останні 40 років кількість мешканців у центрі Венеції зменшилась удвічі – зі 100 000 до менш ніж 50 000, повідомляє сайт Venessia. Натомість різко зросла кількість готельних номерів і квартир для туристів. 

«Громада відчуває себе покинутою та безголосою. Місто перетворилося на музей просто неба», – сказав депутат-опозиціонер Томмазо Бортолуцці.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу
Третій випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні