Весілля Джеффа Безоса у Венеції перетворилося на центр протестів. Місцеві мешканці й екоактивісти звинувачують мільярдера в «окупації» міста та експлуатації однієї з найвразливіших до кліматичних змін локацій у світі, пише FT.
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Деталі
- Весільна церемонія засновника Amazon і телеведучої Лорен Санчес має розпочатися 27 червня і тривати три дні, а головною локацією стане історична Scuola Grande della Misericordia. Більшість люксових готелів і водних таксі нібито вже заброньовано для гостей.
- У відповідь на це активісти розвісили в місті плакати з написом «No Space for Bezos» (Не місце для Безоса) – відсилання до космічних проєктів мільярдера. Банери зʼявилися на мосту Ріальто, острові Сан-Джорджо, площі Святого Марка.
- Напередодні там також з’явився величезний транспарант із написом: «Якщо ти можеш орендувати Венецію для весілля – можеш платити більше податків». Банер швидко прибрали правоохоронці.
- Активісти планують перекривати канали під час весілля – стрибати у воду й блокувати пересування весільних катерів. Учасники кампанії «No Space for Bezos» вбачають у цій події уособлення «приватизації міста» і конфлікту між суспільними інтересами та капіталом.
- Представники організатора події, британського агентства Lanza & Baucina, заявили, що святкування сплановане з повагою до міста і його мешканців.
- За їхніми словами, у підготовці задіяно переважно місцевих, а Безос зробив благодійний внесок на підтримку збереження венеційської лагуни. Сума пожертви не розголошується.
- Мер Венеції Луїджі Бруньяро назвав критику несправедливою та заявив, що «той, хто любить Венецію, завжди буде тут бажаним гостем».
Контекст
Протестувальники звинувачують Безоса не лише у «показовій розкоші», а й у ширших проблемах, зокрема, у податкових зловживаннях, поганих умовах праці у gig-економіці та байдужості до кліматичних ризиків.
Весілля викликало обурення серед тих, хто роками виступає проти туристичної експансії та наслідків нерівності.
За останні 40 років кількість мешканців у центрі Венеції зменшилась удвічі – зі 100 000 до менш ніж 50 000, повідомляє сайт Venessia. Натомість різко зросла кількість готельних номерів і квартир для туристів.
«Громада відчуває себе покинутою та безголосою. Місто перетворилося на музей просто неба», – сказав депутат-опозиціонер Томмазо Бортолуцці.
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