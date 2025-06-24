Весілля Джеффа Безоса у Венеції перетворилося на центр протестів. Місцеві мешканці й екоактивісти звинувачують мільярдера в «окупації» міста та експлуатації однієї з найвразливіших до кліматичних змін локацій у світі, пише FT .

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Весільна церемонія засновника Amazon і телеведучої Лорен Санчес має розпочатися 27 червня і тривати три дні, а головною локацією стане історична Scuola Grande della Misericordia. Більшість люксових готелів і водних таксі нібито вже заброньовано для гостей.

У відповідь на це активісти розвісили в місті плакати з написом «No Space for Bezos» (Не місце для Безоса) – відсилання до космічних проєктів мільярдера. Банери зʼявилися на мосту Ріальто, острові Сан-Джорджо, площі Святого Марка.

Напередодні там також з’явився величезний транспарант із написом: «Якщо ти можеш орендувати Венецію для весілля – можеш платити більше податків». Банер швидко прибрали правоохоронці.

У Венеції протестують проти весілля Джеффа Безоса і Amazon і телеведучої Лорен Санчес. Фото: Getty Images У Венеції протестують проти весілля Джеффа Безоса і Amazon і телеведучої Лорен Санчес. Фото: Getty Images Попередній слайд Наступний слайд

Активісти планують перекривати канали під час весілля – стрибати у воду й блокувати пересування весільних катерів. Учасники кампанії «No Space for Bezos» вбачають у цій події уособлення «приватизації міста» і конфлікту між суспільними інтересами та капіталом.

Представники організатора події, британського агентства Lanza & Baucina, заявили, що святкування сплановане з повагою до міста і його мешканців.

За їхніми словами, у підготовці задіяно переважно місцевих, а Безос зробив благодійний внесок на підтримку збереження венеційської лагуни. Сума пожертви не розголошується.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро назвав критику несправедливою та заявив, що «той, хто любить Венецію, завжди буде тут бажаним гостем».

Контекст

Протестувальники звинувачують Безоса не лише у «показовій розкоші», а й у ширших проблемах, зокрема, у податкових зловживаннях, поганих умовах праці у gig-економіці та байдужості до кліматичних ризиків.

Весілля викликало обурення серед тих, хто роками виступає проти туристичної експансії та наслідків нерівності.

За останні 40 років кількість мешканців у центрі Венеції зменшилась удвічі – зі 100 000 до менш ніж 50 000, повідомляє сайт Venessia. Натомість різко зросла кількість готельних номерів і квартир для туристів.

«Громада відчуває себе покинутою та безголосою. Місто перетворилося на музей просто неба», – сказав депутат-опозиціонер Томмазо Бортолуцці.