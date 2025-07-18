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Акції Nvidia «перегріті». Аналітики попереджають про можливу корекцію

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Акції Nvidia продовжують зростати, збільшивши капіталізацію компанії майже на $2 трлн із квітня. Проте технічні індикатори свідчать про можливий «перегрів»: аналітики попереджають, що ейфорія навколо ШІ може спровокувати корекцію, пише Bloomberg.

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Деталі

  • Інвестори масово скуповують акції Nvidia, зокрема після новин про відновлення продажів чипів у Китаї за дозволом адміністрації Дональда Трампа. Це може компенсувати втрати в розмірі до $15 млрд у напрямку дата-центрів. 
  • Позитивні сигнали надходять і з боку ключових клієнтів компанії: Meta й Microsoft продовжують вкладати мільярди доларів у інфраструктуру для ШІ.
  • Акції Nvidia зростають восьмий тиждень поспіль, піднявши ринкову капіталізацію до понад $4,2 трлн, що на $400 млрд більше, ніж у Microsoft. Вартість акцій з квітня зросла на 83%, а індекс відносної сили (RSI) на 14-денному графіку перевищив 80. Це – сигнал потенційного «перегріву», вважають технічні аналітики.
  • Подібне значення індикатор мав у червні 2024 року: тоді акції впали на понад 20% протягом шести тижнів.
  • Джеймс Абейт із Horizon Investments уже почав частково фіксувати прибуток, попереджаючи, що ринок недооцінює циклічність бізнесу ШІ. Водночас більшість аналітиків залишаються оптимістами – 78 із 79 експертів, що стежать за Nvidia, радять купувати або тримати акції.
  • Nvidia наразі торгується з коефіцієнтом 34x до прогнозованого прибутку на наступні 12 місяців, що менше за середнє значення 40x за останні п’ять років, але значно вище за рівень у квітні, коли цей показник був нижчим за 20.

Контекст

Успіх Nvidia тримається на вибуховому попиті на чипи для штучного інтелекту. Компанія контролює основну частку ринку в сегменті обчислень для ШІ.

Прогнози подальшого зростання підтримуються оптимізмом навколо інвестицій Big Tech у дата-центри, зокрема Meta, яка є другим найбільшим клієнтом Nvidia після Microsoft.

Загалом Meta, Microsoft, Alphabet і Amazon забезпечують понад 40% виторгу Nvidia.

Ринок уважно стежитиме за їхніми квартальними звітами наприкінці липня. Це може задати нову динаміку для акцій Nvidia, чий фінансовий звіт вийде у серпні.

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