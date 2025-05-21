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Польща скасовує безмитний режим торгівлі з Україною – Туск

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Польща з 5 червня 2025 року скасовує європейський механізм автономних торговельних заходів (АТМ), який дозволяє безмитний імпорт товарів з України, повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск, пише RMF24.

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Деталі 

  • Він зазначив, що Польща підтримує Україну у війні з Росією, але не за рахунок інтересів польських виробників, зокрема фермерів, і повертається до довоєнного прикордонного режиму. 
  • Туск наголосив, що уряд захищатиме економічні інтереси країни, навіть якщо вони суперечать інтересам України, не боячись звинувачень в антиукраїнській позиції.

Контекст 

Європейський Союз запровадив механізм автономних торговельних заходів (АТМ) у червні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дозволивши безмитний імпорт усіх українських товарів до країн ЄС. 

У 2023 році дію механізму продовжили на рік, а в 2024 році Єврокомісія запропонувала встановити квоти на окремі продукти, такі як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, для захисту ринку ЄС. 

У Польщі механізм АТМ спричинив протести фермерів, які блокували прикордонні переходи з Україною. У листопаді 2024 року лідер протестів Роман Кондров після зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським заявив, що припинення блокування кордону тимчасове, і акції можуть відновитися з більшим масштабом.

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