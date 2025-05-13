Мінрозвитку вимагає від Польщі дотримання умов угоди про критичну інфраструктуру та розблокування ПП «Ягодин – Дорогуськ»

У Міністерстві розвитку громад та територій України заявили, що Польща зобов’язана забезпечити безперебійний рух вантажів через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» відповідно до попередніх домовленостей та статусу пунктів пропуску як критичної інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства від 13 травня.

Деталі

Зазначається, що Польща зобов’язана забезпечити безперебійний рух вантажів через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ», враховуючи попередні домовленості та статус пунктів пропуску як критичної інфраструктури, визначений урядом Польщі. Міністерство розвитку громад та територій України закликає польську сторону вирішити проблему блокування шляхом конструктивного діалогу, як це передбачено раніше взятими зобов’язаннями.

Міністерство у співпраці з МЗС України звернулося до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії з проханням врегулювати ситуацію. Польща, як і Україна, внесла дороги до пунктів пропуску до переліку критичної інфраструктури, що мало запобігти блокуванням.

Стабільна робота пунктів пропуску є критично важливою для економічної стабільності України, забезпечуючи експорт та імпорт, а також для Польщі, враховуючи зростання імпорту польських товарів до України (з 3,9 млн тонн вартістю $4,99 млрд у 2021 році до 5 млн тонн вартістю $6,9 млрд у 2024 році).

Блокади завдають збитків іноземним компаніям, що імпортують товари, тому Польща має вжити заходів для забезпечення безперешкодного руху вантажів.

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Контекст

12 травня польські перевізники розпочали страйк на під’їзді до пункту пропуску «Дорогуськ», розташованого навпроти українського «Ягодина», через незадоволення умовами праці та падіння доходів. Вони звинувачують українських перевізників у демпінгу цін і витісненні з ринку, а протест може тривати до чотирьох місяців.

Ключові вимоги страйкарів: звернути увагу на кризу в секторі транспортних перевезень у Польщі та відновити систему дозволів для українських перевізників на в’їзд до країни.