Польські фермери завершили протест на кордоні з Україною

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До цього моменту фермери перешкоджали руху вантажного транспорту через кордон.

Пропускний пункт відновив обслуговування всіх категорій транспортних засобів у штатному режимі.

Контекст

Прикордонна криза між Польщею та Україною триває майже два роки. Протести то вщухали, то загострювалися, а кордон блокували польські перевізники та фермери.

У червні польські фермери відновили блокаду кордону. Тоді два десятки фермерських організацій склали новий список вимог для Сейму. Серед них були обмеження експорту української сільгосппродукції, скасування невигідних положень програми ЄС «Зелений курс», збільшення термінів кредитування до 25–30 років, ухвалення закону про «сільські території» та регулювання оренди орних земель.

22 листопада 2024 року фермери анонсували страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині», який розпочався 23 листопада. Вони обмежили рух вантажівок із наміром продовжувати блокаду до кінця року.

Протест мав дві основні причини. Перша – невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Друга – занепокоєння щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай).