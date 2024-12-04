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ПриватБанк вчергове спробує продати ТЦ в Дніпрі, який належав Коломойському. Ціну знизили на 140 млн грн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

ТЦ "Приозерний" в Дніпрі /Пресслужба ПриватБанку

ТЦ "Приозерний" в Дніпрі Фото Пресслужба ПриватБанку

Державний ПриватБанк знову продає один з найбільших ТЦ Дніпра – «Приозерний». Початкову ціну продажу знижено майже на 141 млн грн, до 289,3 млн, йдеться у повідомленні банку 4 грудня. Попередні кілька спроб були невдалими: бажаючих придбати актив не знайшлося.

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Деталі

  • Продаж ТЦ «Приозерний» відбувається в рамках програми реалізації неопераційної нерухомості банку за прозорою та відкритою процедурою в системі електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ»). 
  • Дата проведення електронних торгів: 20 грудня 2024 року (лот № 565486), гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (14,5 млн грн), який буде зараховано до ціни продажу.

Про лот

Збудований у 2009 році «Приозерний» є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 000 кв. м) та має шість наземних поверхів, а також підземний, де розташовано паркінг і може бути облаштовано укриття для перебування під час повітряної тривоги.

Перевагами ТЦ «Приозерний» продавець називає зручне розташування – в центрі міста поруч із Центральним ринком і вокзалами. «Приозерний» – єдиний торговельний центр міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну й спортивну зони з басейнами та спа, йдеться в описі лота.

Контекст

У квітні цього року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відхилив касаційну скаргу ТОВ «Місія-1» та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було підтверджено законність права власності держбанку на ТЦ «Приозерний» у Дніпрі. 

Повʼязане з колишніми власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим ТОВ намагалося відсудити торговий центр з 2021 року.

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