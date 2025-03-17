США виходять з міжнародної групи з розслідування дій Росії у війні проти України – NYT

Сполучені Штати вирішили вийти з Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України, про що вже конфіденційно повідомили європейських партнерів, які входять до цієї групи. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Деталі

Очікується, що в понеділок, 17 березня, відповідні листи отримають співробітники та учасники Євроюсту – головного органу групи, відомого як Агентство ЄС із співпраці у сфері кримінального правосуддя.

За даними видання, це рішення вказує на відхід адміністрації Дональда Трампа від політики Джо Байдена, який прагнув притягнути Володимира Путіна до відповідальності за злочини проти українців.

Причини виходу США з групи офіційно не розкриваються – джерела NYT лише зазначають, що нова адміністрація переглядає розподіл ресурсів. Крім того, команда Трампа згортає діяльність Групи з аналізу воєнних злочинів, створеної у 2022 році за ініціативи ексгенпрокурора Мерріка Ґарланда для координації зусиль Мін’юсту США у розслідуванні дій росіян.

Контекст

У липні 2023 року в Гаазі офіційно відкрився Міжнародний центр із розслідування злочинів агресії проти України. Його мета – зібрати докази для обвинувачення кремлівських посадовців як підготовчий етап до створення спеціального трибуналу. Центр створено для притягнення до відповідальності керівництва Росії та її союзників із Білорусі, Північної Кореї й Ірану за порушення суверенітету України через розв’язання війни, що суперечить міжнародному праву та не виправдано самообороною.

До складу групи входив спеціальний прокурор США з питань злочинів агресії. Сполучені Штати були єдиною неєвропейською країною в цій ініціативі, відрядивши до Гааги старшого прокурора Мін’юсту для співпраці зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.