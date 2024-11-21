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Статки індійського мільярдера Адані скоротились на $15 млрд після звинувачень США у корупції на $250 млн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Статки другої за багатством людини в Азії Гаутама Адані скоротились більш ніж на $15 млрд до $73 млрд після того, як американські прокурори звинуватили його в сприянні схеми хабарництва на суму $250 млн, це призвело до падіння акцій і облігацій його компаній, пише Bloomberg 21 листопада. Акції 10 лістингових компаній Adani впали, коли індійські ринки відкрилися у четвер. Флагман конгломерату Adani Enterprises впав на 20%, а його основний портовий бізнес – на 16,4%.

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Ключові факти

  • Федеральні прокурори США заявили, що Адані, один із найбагатших людей у ​​світі, та інші обвинувачені обіцяли заплатити понад $250 млн як хабарі індійським урядовцям, щоб виграти контракти на сонячну енергію.
  • 62-річному магнату, який очолює багатонаціональний конгломерат і активно підтримує премʼєр-міністра Індії Нарендру Моді, у Нью-Йорку було предʼявлено звинувачення, зокрема в шахрайстві з цінними паперами.
  • Йому висунули звинувачення разом із сімома іншими особами, включаючи керівників дочірніх компаній Adani energy та колишніх співробітників канадського пенсійного фонду. Його племінник Сагар Адані, який є виконавчим директором компанії з відновлюваних джерел енергії, заснованої Гаутамом Адані, також є одним із фігурантів, пише Financial Times.
  • Прокурори заявили, що в період з 2020 по 2024 рік членам індійського уряду було «запропоновано та обіцяно» хабарі на суму понад 250 млн доларів у рамках цієї схеми, яка, ймовірно, була прихована від американських банків та інвесторів, від яких вони отримали мільярди доларів. 
  • Вони стверджували, що Гаутам Адані зустрічався з індійським чиновником, щоб «просунути» цей план.
  • Прокуратура США також звинуватила трьох колишніх співробітників великого канадського пенсійного фонду CDPQ у звʼязку з цією схемою, заявивши, що вони перешкоджали розслідуванню хабарів, видаляючи електронні листи і погоджуючись надавати неправдиву інформацію уряду США. CDPQ, що інвестує в інфраструктурні проекти, є акціонером компаній Adani.
  • Зазначається, що обвинувачені «докладно документували свої корупційні дії» на мобільних телефонах, у презентаціях PowerPoint та в електронних таблицях Excel, «де було узагальнено різні варіанти дачі та приховування хабарів».
  • У паралельному цивільному позові Комісія з цінних паперів і бірж США заявила, що ймовірні хабарі були виплачені з метою забезпечити зобовʼязання індійського уряду закуповувати електроенергію за цінами вищими за ринкові, що принесе вигоду Adani Green і Azure Power – двом компаніям з відновлюваних джерел енергії в Індії.

Контекст

Бізнес Адані охоплює гірничодобувну промисловість, порти, дороги, аеропорти, теплову та відновлювану енергію. Звинувачення загрожують знову розпалити репутаційну кризу для Adani Group, яка намагається подолати звинувачення у шахрайстві з бухгалтерською звітністю та маніпулюванні фондовим ринком, висунуті минулого року Hindenburg Research. Adani неодноразово заперечувала правопорушення.

Компанія Adani Green, яка будує одну з найбільших у світі сонячних електростанцій у Кхавді в індійському штаті Гуджарат, залучила понад 175 млн. доларів США від американських інвесторів у рамках корпоративної облігації на суму 750 млн. доларів США, поки діяла схема, повідомили американські регулюючі органи.

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