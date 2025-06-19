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ЄС планує створити фонд для управління замороженими активами центробанку РФ — Стефанішина.

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes
Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes

1 хв читання

Європейський союз (ЄС) розробляє механізм збільшення прибутків з заморожених російських активів центробанку. Йдеться про створення окремого фонду, який би управляв активами та генерував прибутки, які напряму надходили б до бюджету, розповіла коментарі Forbes Ukraine віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина.

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Ключові факти

  • В ЄС йдуть консультації про технічне рішення. Питання в концентрації підсудних активів та перетворення їх на інший інструмент, ніж просто заморожені резерви центробанку, каже Стефанішина. Йдеться про понад €200 млрд, які були заморожені у 2022 році. 
  • Причина такого рішення – частина цих активів змінила свій юридичний статус, як-от цінні папери, які були погашені та таким чином перетворилися на грошові кошти, пояснює віцепремʼєр-міністерка. 
  • Для кращого управління активами в ЄС мають створити спеціальний фонд, а згенеровані ним кошти будуть йти на пряму до бюджету, додає Стефанішина. Вона не очікує, що створення такого механізму займе багато часу. «Якби не позиція Угорщини, це рішення давно було б прийняте», — вважає віцепремʼєр-міністерка. 

Контекст 

19 червня видання Politico з посиланням на чотири чиновники повідомило про те, що ЄС хоче отримати мільярди євро із заморожених російських активів, перемістивши їх у більш ризиковані інвестиції.

Єврокомісія розглядає можливість переведення заморожених російських державних активів, що зберігаються в Бельгії, до нового, більш ризикованого інвестиційного фонду, який виплачуватиме вищі відсотки, пише видання. 

Російські активи заблоковані в рамках санкційного режиму ЄС, який має одноголосно продовжуватися кожні шість місяців. Уряд Угорщини неодноразово погрожував застосувати блокувати рішення.

Заморожені активи Центрального банку Росії зосереджені у Європейському Союзі, а найбільша їхня частина (€190 млрд) розміщена в Бельгії. Ще €20 млрд знаходиться у Франції, Німеччині, Австрії та Люксембургу.  

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