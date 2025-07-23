Європейський Союз готовий запровадити 30% мита на імпорт товарів зі США на близько €100 млрд ($117 млрд), якщо президент Дональд Трамп 1 серпня накладе аналогічні збори на більшість товарів з ЄС, пише Bloomberg .

Деталі

У разі провалу перемовин Єврокомісія планує об’єднати в один пакет два списки товарів – уже схвалений на €21 млрд і попередньо запропонований на додаткові €72 млрд. Таке рішення стане «першою хвилею» у відповідь на дії США, зазначив речник Єврокомісії.

Мито в 30% охопить широкий спектр американської продукції, зокрема літаки Boeing, автомобілі, вироблені у США, та бурбон.

Нові тарифи можуть набути чинності вже у серпні – лише в тому разі, якщо не буде досягнуто угоди й США таки запровадять власні збори. За даними джерел, знайомих із перебігом переговорів, підготовка відбувається у режимі конфіденційних консультацій.

Посилення риторики США змусило деякі країни ЄС, зокрема Німеччину, зайняти жорсткішу позицію. У Берліні дали зрозуміти, що у випадку провалу домовленостей підтримають застосування Антипримусового інструменту (ACI) – найпотужнішого механізму ЄС у сфері торгівлі, який дозволяє вводити нові податки на американські технологічні компанії, обмежувати інвестиції США чи навіть обмежити доступ до європейського ринку.

Попри це, у Брюсселі поки не виносять ACI на порядок денний, адже його застосування потребує схвалення кваліфікованої більшості країн-членів ЄС. Наразі його вважають радше стримувальним фактором, але дедалі більше країн виступають за готовність активізувати цей механізм, якщо Вашингтон не піде на поступки.

Контекст

У червні президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити 50% мита на імпорт товарів з ЄС, звинувативши Брюссель у «хронічно несправедливій торгівлі». Після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Трамп погодився відтермінувати рішення до 9 липня, а згодом – до 1 серпня.

Паралельно адміністрація Трампа знизила анонсовану ставку до 30%, однак Трамп дав зрозуміти, що без «справедливої угоди» мита таки набудуть чинності.

Як повідомлялося, Франція, Німеччина та Єврокомісія виступають за стриманий, але готовий до ескалації підхід.

Тим часом великі європейські компанії чинять тиск на чиновників, намагаючись зупинити митну війну. Зокрема, голова LVMH Бернар Арно зустрічався з Трампом у Вашингтоні, лобіюючи уникнення мит на продукцію сектору «люкс».

Автоконцерн Mercedes-Benz запропонував ЄС і США механізм обміну квотами – за кожне авто, ввезене до ЄС зі США, стільки ж має безмитно експортуватися до США з Європи.