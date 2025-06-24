Трамп планує зустрітися із Зеленським під час саміту НАТО

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО у Гаазі, пише Sky News . Востаннє вони зустрічалися на похороні Папи Франциска у квітні.

Ключові факти

Напередодні Зеленський підтвердив виданню, що планує зустрітися з Трампом під час саміту НАТО цього тижня. Він повідомив, що українська та американська команди працюють над організаційними деталями та термінами проведення зустрічі.

Тепер Білий дім підтвердив, що Трамп планує зустрітися із Зеленським у якийсь момент саміту НАТО у Гаазі.

Американський президент заявив на борту Air Force One, що «ймовірно» зустрінеться з Зеленським у кулуарах саміту. Коментуючи можливість зустрічі в Гаазі, Трамп зазначив: «Так, ймовірно, я з ним побачуся», пише УП. На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: «Я скажу: «Як справи?» Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти».

Контекст

Остання зустріч президентів на похороні Папи Франциска у квітні відбулася у вирішальний для України момент на тлі побоювань, що США можуть скоротити підтримку Києва та відмовитись від мирних переговорів.

Це сталося після катастрофічного суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті, внаслідок якого візит українського лідера був передчасно завершений – без підписання угоди про надра та спільної прес-конференції з Трампом.