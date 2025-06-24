Трамп планує зустрітися із Зеленським під час саміту НАТО

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО у Гаазі, пише Sky News. Востаннє вони зустрічалися на похороні Папи Франциска у квітні.
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Ключові факти
- Напередодні Зеленський підтвердив виданню, що планує зустрітися з Трампом під час саміту НАТО цього тижня. Він повідомив, що українська та американська команди працюють над організаційними деталями та термінами проведення зустрічі.
- Тепер Білий дім підтвердив, що Трамп планує зустрітися із Зеленським у якийсь момент саміту НАТО у Гаазі.
- Американський президент заявив на борту Air Force One, що «ймовірно» зустрінеться з Зеленським у кулуарах саміту. Коментуючи можливість зустрічі в Гаазі, Трамп зазначив: «Так, ймовірно, я з ним побачуся», пише УП. На запитання, що він скаже Зеленському, очільник Білого дому відповів: «Я скажу: «Як справи?» Він перебуває в складній ситуації, йому не слід було туди потрапляти».
Контекст
Остання зустріч президентів на похороні Папи Франциска у квітні відбулася у вирішальний для України момент на тлі побоювань, що США можуть скоротити підтримку Києва та відмовитись від мирних переговорів.
Це сталося після катастрофічного суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті, внаслідок якого візит українського лідера був передчасно завершений – без підписання угоди про надра та спільної прес-конференції з Трампом.
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