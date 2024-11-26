Відключень світла побільшає. У Києві та кількох областях додали ще одну чергу

У Києві та області, на Дніпропетровщині і Одещині оновлені графіки відключень, повідомила пресслужба ДТЕК 26 листопада. За вказівкою Укренерго з 13:00 додалась ще одна черга відключень.

У всіх регіонах застосовуються графіки погодинних відключень для збалансування енергосистеми.