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Відключень світла побільшає. У Києві та кількох областях додали ще одну чергу

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У Києві та області, на Дніпропетровщині і Одещині оновлені графіки відключень, повідомила пресслужба ДТЕК 26 листопада. За вказівкою Укренерго з 13:00 додалась ще одна черга відключень.

У всіх регіонах застосовуються графіки погодинних відключень для збалансування енергосистеми.

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Ключові факти

  • У Києві для 1 групи відключення почнуться з 13:00, а не з 14:00.
  • На Київщині для 2 групи відключення почнуться з 13:00, замість 14:00.
  • В Одеські області світло почнуть відключати теж раніше, о 13 годині для 2 групи.
  • На Дніпропетровщині для 2 групи відключення стартують з 13:00.
  • Об 11:00 «Укренерго» повідомило, що заходи обмеження споживання будуть застосовуватись з 14:00 до 21:00. 
  • Внаслідок масованої дронової атаки цієї ночі — у Тернопільській області були запроваджені аварійні відключення, попередні графіки застосування заходів обмеження там наразі не діють.
  • Споживання зростає. У вівторок, 26 листопада, станом на 6:00, його рівень був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Це пояснюється утриманням морозної погоди в більшості областей упродовж всієї доби.

Контекст

Українська енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Із жовтня 2022 року по вересень 2024-го об’єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атак, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

З вересня 2022 року по вересень 2024-го Росія здійснила 25 масованих ракетно-дронових атак на енергосистему України, свідчать дані, оприлюднені на порталі Energy Map українського аналітичного центру DiXi Group.

У ніч на 17 листопада 2024 року РФ здійснила масований комбінований удар по енергетичних обʼєктах України. 

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