У Тихому океані затонуло вантажне судно, що загорілося за сотні кілометрів від берега кілька тижнів тому, пише Bloomberg . Morning Midas перевозило понад 3000 автомобілів з Китаю до Мексики.

Деталі

Пожежа на судні сталася 3 червня, задимлення помітили на палубі, де зберігались електромобілі. Команда судна намагалася загасити пожежу своїми силами, проте вогонь дуже швидко розповсюдився.

Усім 22 членам екіпажу вдалося евакуюватися на рятувальному човні.

Через несприятливі погодні умови на допомогу вийшли лише три спецсудна. Але пожежа була настільки сильною, що від ідеї загасити її відмовилися – судно залишилося дрейфувати.

Серед виробників вантажу – Chery Automobile Co., Great Wall Motor Co. та інші китайські бренди. Загалом на судні було 3048 автомобілів: 70 електромобілів та 681 гібрид. Автівки прямували до Мексики.

Контекст

Пожежі на морських автовозах – не нове явище, але електромобілі з літій-іонними батареями створюють нові виклики для морських перевезень.

У своєму травневому звіті страховий гігант Allianz попереджав, що поширення EV підвищує ризики загорянь на флоті, особливо на великих суднах із тисячами дорогих автомобілів. За даними страховика, за 2024 рік кількість пожеж у всіх сегментах судноплавства виявилася рекордною за минуле десятиліття.