Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила восьмий перегляд програми Механізму розширеного фінансування та затвердила Україні дев’ятий транш у розмірі близько $500 млн.

Ключові факти

Економіка України залишається стійкою, влада виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець березня, йдеться у релізі МВФ.

Міністерство фінансів подало до Кабміну детальний план реформи митниці, що було обов’язковою умовою для проходження восьмого перегляду за програмою.

для проходження восьмого перегляду за програмою. Також було виконано два структурні маяки. Мова про подачу законопроекту щодо запровадження вимог до податкової звітності для операторів цифрових платформ та зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

«Терміни виконання деяких інших структурних критеріїв, включаючи призначення голови митниці, були переглянуті», – йдеться в релізі.

МВФ встановив чотири нові вимоги. Вони стосуються: оновлення Єдиного проєктного портфелю здійснення публічних інвестицій , створення плану розвитку фінансової інфраструктури, впровадження міжнародних стандартів оцінки та узгодження законодавства щодо сек’юритизації й облігацій (тобто перетворення активів на цінні папери для продажу інвесторам).

Контекст

Місія МВФ працювала в Києві з 20 травня 2025 року. Угода на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо 8-го перегляду EFF була досягнута 27 травня.

Програма EFF для України була затверджена у березні 2023 року, розрахована на чотири роки. Загальний обсяг фінансування $15,5 млрд.

Україна вже отримала $10,1 млрд, останній – $400 млн у березні 2025.