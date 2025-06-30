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Україна отримає $500 млн від МВФ у рамках нового траншу

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

МВФ /Getty Images

Україна невдовзі отримає дев'ятий транш у рамках програми з МВФ Фото Getty Images

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила восьмий перегляд програми Механізму розширеного фінансування та затвердила Україні дев’ятий транш у розмірі близько $500 млн. 

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Ключові факти

  • Економіка України залишається стійкою, влада виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець березня, йдеться у релізі МВФ. 
  • Міністерство фінансів подало до Кабміну детальний план реформи митниці, що було обов’язковою умовою для проходження восьмого перегляду за програмою. 
  • Також було виконано два структурні маяки. Мова про подачу законопроекту щодо запровадження вимог до податкової звітності для операторів цифрових платформ та зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
  • «Терміни виконання деяких інших структурних критеріїв, включаючи призначення голови митниці, були переглянуті», – йдеться в релізі. 
  • МВФ встановив чотири нові вимоги. Вони стосуються: оновлення Єдиного проєктного портфелю здійснення публічних інвестицій, створення плану розвитку фінансової інфраструктури, впровадження міжнародних стандартів оцінки та узгодження законодавства щодо сек’юритизації й облігацій (тобто перетворення активів на цінні папери для продажу інвесторам).

Контекст

Місія МВФ працювала в Києві з 20 травня 2025 року. Угода на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо 8-го перегляду EFF була досягнута 27 травня.

Програма EFF для України була затверджена у березні 2023 року, розрахована на чотири роки. Загальний обсяг фінансування $15,5 млрд. 

Україна вже отримала $10,1 млрд, останній – $400 млн у березні 2025.

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