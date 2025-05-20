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«Стартуємо з гарних позицій». Пишний озвучив головні теми для обговорення з МВФ

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Національний банк України очікує конструктивні та предметні дискусії з місією МВФ щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування, написав голова регулятора Андрій Пишний 20 травня. Строни вже провели установчу зустріч у дистанційному форматі.

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Ключові факти

  • «Сьогодні розпочала роботу місія МВФ. Очікуємо конструктивних і предметних дискусій. Ми стартуємо з гарних позицій», – заявив Пишний.
  • Він нагадав, про сім успішних переглядів програми, які вже пройшла Україна.
  • За його словами, 19 травня відбулася установча зустріч у дистанційному форматі за участю міністра фінансів Сергія Марченка, керівника Місії МВФ в Україні Гевіна Грея та експертів з кожної зі сторін. Вони обговорили порядок денний місії.
  • Пишний наголосив, що є кілька важливих для України тем:
  1. Фінансування потреб бюджету та забезпечення боргової стійкості. Буде обговорено як залучення коштів від офіційних партнерів, так і мобілізацію внутрішніх надходжень.
  2. Макроекономічна ситуація, процента та валютно-курсова політика НБУ – сторони сфокусуються на ризиках та перспективах.
  3. Розвиток фінансового сектору – Україна прагне поговорити про плани щодо подальшого впровадження структурних реформ для посилення спроможності та стабільності сектору. Також приділить увагу темі вдосконалення державного регулювання діяльності кредитних бюро.
  4. Подальші кроки з розбудови інфраструктури фінансового ринку – Україна підготувала концептуальну записку для визначення реформ у цьому напрямі, спрямованих на максимізацію можливостей припливу приватного капіталу і готова до обговорення.
  • «Переконаний, що в найближчі дні ми також попрацюємо максимально плідно. Налаштовані на результат», – додав голова НБУ.

Контекст

31 березня 2023 року виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках EFF для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Цього року Україна може залучити до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів.

Восьмий транш за програмою обсягом близько $400 млн (300,47 млн СПЗ) надійшов 31 березня.

Девʼятий перегляд програми запланований на кінець серпня цього року.

У березні 2025-го МВФ завершив сьомий перегляд програми розширеного фінансування для України. У меморандумі з фондом зʼявились чотири нові маяки, а також перенесені дедлайни для старих зобовʼязань – призначення голови БЕБ, законопроєкту про «правки Лозового» та аудиту НАБУ. Окрім цього в документі також є згадка про умови підвищення податків, виведення фінпослуг з «тіні» та страхування військових ризиків. Детальніше – у розборі меморандуму МВФ.

20 травня представники МВФ на чолі з головою місії в Україні Гевіном Греєм проведуть перемовини з українською владою для початку восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.

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