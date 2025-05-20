Місія МВФ почала роботу у Києві

Представники МВФ на чолі з головою місії в Україні Гевіном Греєм проведуть перемовини з українською владою для початку восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF), повідомив співрозмовник Forbes Ukraine знайомий з перебігом.

Ключові факти

Місія МВФ триватиме упродовж 20-27 травня. Успішний перегляд програми означає розблокування фінансування обсягом $487,4 млн.

Представники Фонду оцінюватимуть виконання Україною кількісних критеріїв ефективності , встановлених на кінець березня, та структурних бенчмарків. Найближчий – проведення незалежної перевірки професійної придатності та ділової репутації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, призначення нового керівника митниці та подання бюджетної декларації на 2026-2028 рік. Дедлайн до кінця червня 2025 року.

Контекст

31 березня 2023 року виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках EFF для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Цього року Україна може залучити до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів.

Восьмий транш за програмою обсягом близько $400 млн (300,47 млн СПЗ) надійшов 31 березня.

Девʼятий перегляд програми запланований на кінець серпня цього року.

У березні 2025-го МВФ завершив сьомий перегляд програми розширеного фінансування для України. У меморандумі з фондом зʼявились чотири нові маяки, а також перенесені дедлайни для старих зобовʼязань – призначення голови БЕБ, законопроєкту про «правки Лозового» та аудиту НАБУ. Окрім цього в документі також є згадка про умови підвищення податків, виведення фінпослуг з «тіні» та страхування військових ризиків. Детальніше – у розборі меморандуму МВФ.