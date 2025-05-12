Чистий дохід російської «дочки» UniCredit у першому кварталі зріс на 20%

Чистий прибуток італійської банківської групи UniCredit від діяльності в Росії за січень-березень 2025 року зріс на 20% порівняно з першим кварталом 2024 року, склавши €256 млн проти €213 млн. Про це пише Frank Media . Загалом UniCredit отримав рекордний квартальний прибуток у €2,77 млрд за перший квартал 2025 року, пише Bloomberg .

Деталі

Загальний дохід у Росії збільшився на 2,6% квартал до кварталу, досягнувши €366 млн. Процентні доходи скоротилися на 15% до €191 млн, комісійні – на 14% до €67 млн. Резерви на покриття кредитних збитків зменшилися на 66% порівняно з минулим роком, а операційні витрати залишилися стабільними на рівні €55 млн. Російський банк групи має від’ємну вартість ризику.

Обсяг клієнтських депозитів у Росії знизився на 7% до €1,5 млрд, чистий обсяг кредитів – на 20% до €1 млрд, транскордонні платежі – на 21% до €7,7 млрд. Ризики, пов’язані з Росією, переважно кредити російських компаній, видані материнським банком, залишаються на рівні €0,3 млрд з середини 2024 року. UniCredit завершила згортання бізнесу в Росії відповідно до всіх вимог.

Прибуток групи у €2,77 млрд за перший квартал 2025 року, перевищує середній прогноз аналітиків у €2,38 млрд. На тлі цього банк підвищив прогноз річного прибутку до понад €9,3 млрд, а виручки – до €23,5 млрд, та планує збільшити дивіденди акціонерам.

Новина підняла акції UniCredit на 3,8% на відкритті торгів у Мілані, довівши їх до найвищого рівня за 14 років і ринкову капіталізацію до €87 млрд.

Рекордний результат зміцнює позиції гендиректора Андреа Орселя, який розглядає нові поглинання. Його спроба придбати Commerzbank викликала стурбованість у Німеччині, а пропозиція щодо Banco BPM зіткнулася з опором італійської влади.

Орсель зазначив у коментарі Bloomberg, що банк розпочав переговори з італійськими чиновниками щодо умов угоди з Banco BPM, але остаточне рішення ще не ухвалено.

За чотири роки керівництва Орсель провів оптимізацію UniCredit, скоротивши штат, відмовившись від низькорентабельних напрямків і зосередившись на прибуткових ринках.

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Контекст

UniCredit залишається одним із небагатьох великих західних банків, які досі працюють у Росії, поряд із австрійським Raiffeisen Bank International. Тим часом інші фінансові гіганти, зокрема Société Générale та ING, залишили російський ринок, незважаючи на значні фінансові втрати.

Продовження діяльності UniCredit у Росії викликає занепокоєння з боку Європейського центрального банку, який ще у 2024 році закликав італійську фінустанову пришвидшити вихід з країни-агресора.

Восени минулого року, Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що UniCredit та Raiffeisen зіткнулися з труднощами у продажі своїх дочірніх структур у Росії. ЄЦБ вимагає повного згортання бізнесу, але реалізувати це практично неможливо: Кремль блокує продаж банків будь-кому, хто потенційно може опинитися під західними санкціями. Таким чином, продаж російському інвестору заборонений Заходом, а продаж західному – заблокований Москвою.

Один із джерел агентства зазначив, що Кремль розглядає західні банки як критично важливий канал для міжнародних розрахунків, що лише ускладнює їхній вихід із ринку.