В Ірпені відкрили відновлений ТЦ «Жираф», який росіяни зруйнували у лютому 2022-го. У відбудову вклали близько $1 млн (фото)

В Ірпені Київської області 20 грудня відновив роботу ТЦ «Жираф», серед якірних орендарів якого «Сільпо» і Jysk, йдеться на Facebook торговельного центру. Він не працював близько трьох років через руйнування, заподіяні наступом росіян 2022-го року.
Ключові факти
- Після відновлення діяльності ТЦ «Жираф» на площі 6500 кв. м до роботи повернулись магазини «Сільпо», Jysk, EVA, E-ZOO, «Золотий Вік», Gracia та аптека «Біла Ромашка», йдеться на Facebook торговельного центру.
- 23 грудня відбудеться технічне відкриття Comfy, 27 грудня – магазину Sinsay.
Контекст
Відбудова «Жирафа» почалася з травня 2022 року, розповів у серпні 2024-го «Інформатору» директор ТРЦ Сергій Гачков. Завали розбирали близько п’яти місяців.
У відбудову вклали близько $1 млн, повідомляв Гачков. Частину коштів у відбудову фінансував американський фонд Ukraine-American Investment & Development Fund.
До руйнувань у «Жирафі» працювали дитячий розважальний центр, боулінг та кінотеатр.
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