В Ірпені відкрили відновлений ТЦ «Жираф», який росіяни зруйнували у лютому 2022-го. У відбудову вклали близько $1 млн (фото)

В Ірпені Київської області 20 грудня відновив роботу ТЦ «Жираф», серед якірних орендарів якого «Сільпо» і Jysk, йдеться на Facebook торговельного центру. Він не працював близько трьох років через руйнування, заподіяні наступом росіян 2022-го року.