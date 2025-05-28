В мае 2025 года музыкальный лейбл pomitni начал сотрудничество с аналитическим сервисом NUAM. Оно позволило впервые увидеть рынок украинской музыки в цифрах, выявить тренды, слабые места и потенциал. Что показала аналитика? Рассказывают основательница и СЕО pomitni Ирина Горовая и фаундер NUAM Алексей Ефименко.

Пока медиа фокусируются на десятках артистов, которых регулярно слышно по радио или в TikTok, за кулисами существует гораздо больший мир – огромная музыкальная экосистема. Она масштабная, динамичная, но пока не имеет достаточных точек опоры: институциональной поддержки, качественных образовательных программ и финансовых инструментов, которые могли бы обеспечить стойкое развитие.

Перед нами открывается уникальная возможность – инвестировать не только в контент и таланты, но и в создание постоянных структур, которые сформируют будущее украинской музыки. Айсберг уже виден, и именно от нас зависит, насколько быстро и эффективно эта индустрия вырастет, получит мировое признание и станет одним из ключевых драйверов экономики и культуры Украины.

Пять фактов о рынке украинской музыки, которые стоит учитывать.

Музыкальная сцена – это тысячи активных игроков

База NUAM насчитывает 14 124 украинских артиста, из которых 8251 был активным хотя бы один раз в течение последнего года. За первые месяцы 2025-го свою музыку опубликовали 5237 артистов. Это не нишевая сфера, это не просто индустрия развлечений. Это экономически активный сектор креативной индустрии, который интегрируется во внутренний и внешний рынки и имеет большой инвестиционный потенциал.

Зафиксировано 220 творческих объединений или лейблов, представляющих по крайней мере трех артистов каждый. В 2025 году 1871 артист выпускал музыку через такие объединения.

Это свидетельствует о постепенном переходе от хаотичной DIY-модели к рынку с институциональным взаимодействием. Недавно была зарегистрирована ассоциация SPILNA – объединение ведущих музыкальных компаний, лейблов и издательств Украины. Это первый шаг к профессиональному самоуправлению в индустрии.

Видимость – основное узкое место

Из 27 155 треков, вышедших за первые четыре месяца 2025 года, 79,7% не набрали даже 1000 прослушиваний. Остальные 20% сгенерировали более 243 млн стримов на Spotify. О чем это говорит? О значительной асимметрии в распределении внимания, а также о наличии большого резерва качества, который остается вне фокуса.

Цифры также показывают структурную проблему на уровне охвата аудитории. Более чем у 8800 артистов насчитывается менее 100 слушателей в месяц, из них более чем у 5000 – до 10 слушателей. В основном речь идет не о нехватке музыкального качества, а о недостатке инструментов для публичного присутствия: дистрибуции, брендинга, менеджмента, визуального сопровождения.

Одна из ключевых причин этого – отсутствие системного, качественного образования в сфере музыкального бизнеса – от продюсирования до маркетинга и коммуникации. Вторая причина состоит в ограниченности финансирования, особенно на ранних этапах карьеры.

Дебют без продолжения

В 2025 году появилось 439 новых артистов, 90% из них остаются вне фокуса – их треки не набрали и 1000 прослушиваний, среди прошлогодних дебютантов 368 артистов не выпустили ни одного нового трека, а 66 – полностью удалили свою музыку.

Это указывает на потребность в инкубационных моделях – от программ менторства до поддержки первых релизов. Надеемся, что частью ответа на этот вызов станет платформа «На ее основе» – совместный проект лейбла romitni и всеукраинской сети мультимаркетов «Аврора», созданный для поддержки новой украинской музыки.

Музыка как язык сопротивления, идентичности и будущего

В 2022 году 16,7% песен с вокалом в базе NUAM были исполнены на русском языке. Ежегодно этот показатель снижается: до 13,1% – в 2023 году, 9,8% – в 2024-м. На 2025 год всего 9,1% песен украинских артистов исполнены на русском.

Это сознательная и постепенная трансформация, которую выбирают сами творцы. В условиях, когда язык стал чувствительной точкой идентичности, музыка все чаще звучит на украинском. Она влюбляет в украинскую культуру, формирует связь с новым поколением и доносит современное лицо Украины миру.

Чарты показывают лишь верхушку

В 2025 году более чем из 27 000 выпущенных треков всего 21% попал в кураторские плейлисты Spotify из базы более 770 плейлистов. Большинство релизов остаются без внимания основных каналов продвижения, что существенно ограничивает их потенциал для поиска аудитории.

Попадание в чарт – скорее исключение, чем правило. Все это подтверждает, насколько важно иметь полную аналитику и расширенное представление об индустрии – не только из-за рейтингов или виральности.