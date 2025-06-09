Україна почала розраховуватися за боргами воєнного часу

Сьогодні, 9 червня, Україна має здійснити перший платіж із погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі SDR 125,7 млн ($171 млн за поточним курсом). Це перший випадок погашення зовнішнього боргу, залученого після повномасштабного вторгнення 2022 року.

Ключові факти

За програмою екстреного фінансування RFI у 2022 році Україна отримала SDR 2 млрд ($2,67 млрд) у форматі двох траншів.

Її погашення розпочинається сьогодні та триватиме до жовтня 2027 року. Виплата відбуватиметься через 16 траншів, рівномірно розподілених у часі. Сьогоднішній перший транш, відповідно, означає погашення 6% заборгованості.

Загалом в 2025 році Україна має сплатити на адресу МВФ $3 млрд, з яких $2,3 млрд припадатиме на погашення заборгованості, а ще $0,7 млрд – на процентні платежі.

На цей момент із початку 2025 року вже здійснено погашення $1,3 млрд суми заборгованості та майже $0,4 млрд процентних платежів.

Водночас від початку 2025 року Україна отримала від МВФ один транш за кредитною програмою EFF в обсязі $0,4 млрд. До кінця 2025 року очікується надходження ще трьох траншів сумарним обсягом $2 млрд.

Анастасія Решетнік, Forbes Ukraine

Контекст

Фінансування держбюджету-2026 – одна з центральних тем перемовин делегації українських високопосадовців на цьогорічних Spring Meetings групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду (СБ та МВФ). Зустрічі відбувалися 21–26 квітня у Вашингтоні. Однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік. Зокрема йшлося і про підвищення податків, розповіли троє співрозмовників Forbes Ukraine, що брали участь у зустрічах.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 28 березня схвалила сьомий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) та затвердила Україні восьмий транш у розмірі $0,4 млрд. Оновлений Меморандум про економічну та фінансову політику містить чотири нових структурних маяки: проведення незалежної перевірки НКЦПФР, перегляд процедур відбору та призначення членів наглядових рад держпідприємств, розробка Мінфіном спільно з митницею та податковою плану імплементації оновленої IT-стратегії та прийняття секторальних стратегій в управлінні публічними інвестиціями. Докладніше – у розборі від Forbes Ukraine.

Наприкінці травня Україна та МВФ на рівні персоналу домовилися про восьмий перегляд 4-річної програми EFF, який дасть змогу залучити наступний (девʼятий) транш обсягом $0,5 млрд.

Виступаючи на конференції Forbes Money 30 травня, міністр фінансів Сергій Марченко серед несприятливих факторів для фіскальної політики зазначив непередбачуваність розвитку подій на фронті та закінчення поточної програми МВФ у першому кварталі 2027-го.