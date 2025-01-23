Фонд співзасновників Uklon Nezlamni інвестував в український оборонний стартап Frontline. На що підуть гроші

Український стартап Frontline, що розробляє роботизовані системи, залучив гроші від Nezlamni – фонду співзасновників Uklon. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба Nezlamni.

Ключові факти

Фонд Nezlamni проінвестував у розробника роботизованих систем Frontline. Сума інвестиції не розголошується. Вона входить у межі стандартного чека – від $100 000 до $400 000. Залучені кошти спрямують на прискорення розробки нових продуктів.

Frontline з 2023-го займається створенням роботизованих систем як повітряних, так і наземних, включно з дроном-розвідником Zoom та турелями під гранатомет «Буря».

Це вже пʼята інвестиція фонду. У поточному портфелі Nezlamni стартапи: Buntar Aerospace, Ailand Systems, Mantis Analytics та Himera.

«Це команда з неймовірним досвідом та експертизою в створенні роботизованих систем, – цитується у пресрелізі співзасновник Nezlamni та української продуктової IT-компанії Uklon Дмитро Дубровський. – Їхні розробки неодноразово довели свою ефективність у співпраці з провідними бригадами на передовій».

Контекст

Nezlamni – приватний венчурний фонд, який створили українські підприємці Дмитро Дубровський, Віталій Дятленко, Вікторія Дубровська та Сергій Смусь влітку 2024-го. Команда фокусується на інноваціях у сфері оборонних технологій і безпеки.

У вересні 2024-го фонд проінвестував $240 000 ШІ-платформу з ризик-менеджменту Mantis Analytics. Платформа обробляє тисячі повідомлень та гігабайти даних зі ЗМІ, соцмереж, інформаційних платформ у режимі реального часу, виявляючи маніпуляції та фейки.

У жовтні 2024-го Nezlamni проінвестували у виробника систем звʼязку Himera. Розмір інвестиції не розголошувався. Проте вона також входила у межі стандартного чеку фонду.

Frontline втретє публічно оголошує про інвестиції. У грудні 2024-го Angel One інвестував у стартап $800 000. Того ж місяця він отримав $100 000 від європейського акселератора Startup Wise Guys.