Украинская редакция «Радио Свобода» сокращает вещание из-за финансовых затруднений, говорится в сообщении медиа.
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Подробности
- 11 апреля состоялся последний эфир стрима «Свобода.Утро», который два года выходил на YouTube-канале вещателя и на телеканале «Эспрессо».
- С 14 апреля часть работников в Киеве и Львове будет отправлена в простой. По словам директора редакции Марианны Драч, это вынужденная мера, пока «Радио Свобода» отстаивает финансирование от Конгресса США в американских судах.
- Ранее, с 1 апреля, часть сотрудников в Праге отправили в частично оплачиваемый отпуск.
- Из-за нехватки средств редакция значительно сократила сотрудничество с фрилансерами и приостановила подкасты «Диалоги с Портниковым» и «Историческая Свобода» с участием Виталия Портникова и Дмитрия Шурхала.
Контекст
15 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации семи федеральных агентств, включая USAGM, которое финансирует «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода». Это остановило работу медиаорганизаций. Гендиректор «Радио Свобода» Стивен Капус назвал отмену грантов «подарком врагам США».
В ответ семь стран ЕС, в частности Германия, страны Скандинавии и Балтии, поддержали предложение Чехии о финансировании «Радио Свобода» за счет Евросоюза, чтобы сохранить «важный источник информации» в регионах, где демократия под угрозой.
На 2025 год USAGM просило $950 млн для поддержки своих проектов, в частности «Радио Свобода», «Голос Америки», Radio Free Asia, Radio Marti, MBN и Open Technology Fund.
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