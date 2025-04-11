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Украинская редакция «Радио Свобода» сокращает вещание

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украинская редакция «Радио Свобода» сокращает вещание из-за финансовых затруднений, говорится в сообщении медиа.

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Подробности

  • 11 апреля состоялся последний эфир стрима «Свобода.Утро», который два года выходил на YouTube-канале вещателя и на телеканале «Эспрессо».
  • С 14 апреля часть работников в Киеве и Львове будет отправлена ​​в простой. По словам директора редакции Марианны Драч, это вынужденная мера, пока «Радио Свобода» отстаивает финансирование от Конгресса США в американских судах.
  • Ранее, с 1 апреля, часть сотрудников в Праге отправили в частично оплачиваемый отпуск.
  • Из-за нехватки средств редакция значительно сократила сотрудничество с фрилансерами и приостановила подкасты «Диалоги с Портниковым» и «Историческая Свобода» с участием Виталия Портникова и Дмитрия Шурхала.

Контекст

15 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации семи федеральных агентств, включая USAGM, которое финансирует «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода». Это остановило работу медиаорганизаций. Гендиректор «Радио Свобода» Стивен Капус назвал отмену грантов «подарком врагам США».

В ответ семь стран ЕС, в частности Германия, страны Скандинавии и Балтии, поддержали предложение Чехии о финансировании «Радио Свобода» за счет Евросоюза, чтобы сохранить «важный источник информации» в регионах, где демократия под угрозой.

На 2025 год USAGM просило $950 млн для поддержки своих проектов, в частности «Радио Свобода», «Голос Америки», Radio Free Asia, Radio Marti, MBN и Open Technology Fund.

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