Українська редакція «Радіо Свобода» скорочує мовлення через фінансові труднощі, йдеться у повідомленні медіа.

Деталі

11 квітня відбувся останній ефір стріму «Свобода.Ранок», який два роки виходив на YouTube-каналі мовника та на телеканалі «Еспресо».

Із 14 квітня частину працівників у Києві та Львові відправлять у простій. За словами директорки редакції Мар’яни Драч, це вимушений захід, поки «Радіо Свобода» відстоює фінансування від Конгресу США в американських судах.

Раніше, з 1 квітня, частину співробітників у Празі відправили в частково оплачувану відпустку.

Через нестачу коштів редакція значно скоротила співпрацю з фрілансерами та призупинила подкасти «Діалоги з Портниковим» та «Історична Свобода» за участю Віталія Портникова та Дмитра Шурхала.

Контекст

15 березня президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію семи федеральних агентств, включно з USAGM, яке фінансує «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». Це зупинило роботу медіаорганізацій. Гендиректор «Радіо Свобода» Стівен Капус назвав скасування грантів «подарунком ворогам США».

У відповідь сім країн ЄС, зокрема Німеччина, країни Скандинавії та Балтії, підтримали пропозицію Чехії про фінансування «Радіо Свобода» коштом Євросоюзу, щоб зберегти «важливе джерело інформації» в регіонах, де демократія під загрозою.

На 2025 рік USAGM просило $950 млн для підтримки своїх проєктів, зокрема «Радіо Свобода», «Голос Америки», Radio Free Asia, Radio Marti, MBN та Open Technology Fund.