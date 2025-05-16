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Слияние на рынке киносервисов. Компании Nerd Agency и Brandly из группы Film.ua объединят в единое агентство

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

1 хв читання

В Film.ua Group слияние. Компании Nerd Agency и Brandly объединят в единое агентство, сообщил соучредитель и и.о. СЕО группы Сергей Созановский 16 мая.

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Ключевые факты

  • Nerd Agency и Brandly – ​​две из более чем 30 компаний в структуре Film.ua Group. Первая занимается лицензированием брендов мультфильмов, сериалов, кино и дает право на их использование на товарах и в промокампаниях. Вторая специализируется на услугах по продакт-плейсменту, спонсорству, размещению прямой рекламы на телеканалах Film.ua Group и рекламному продакшену.
  • «Это объединение даст жизнь уникальному для рынка агентству», – говорит Созановский. Новая компания будет предлагать брендам комплексные решения по присутствию в мире кино, отметил он. Название объединенного агентства Созановский не озвучил.
  • В 2024 году выручка Nerd Agency упала на 87% – с 19,6 млн грн до 2,6 млн грн, по данным YouControl. Объем чистых доходов компании в 2022 году составил 3,5 млн грн.
  • Выручка Brandly в 2024-м выросла на 13% – с 22,6 млн грн до 25,6 млн грн, по данным YouControl. По сравнению с 2022-м доходы агентства выросли за два года на 60,5%.

Контекст

Сергей Созановский совместно с партнером Виктором Мирским основал Film.ua в 2002 году. За пять лет киностудия переросла в группу компаний, общая выручка которой в конце 2024-го приближалась к $26,2 млн, по данным Film.ua Group.

Мирский и Созановский управляли группой 17 лет, пока в конце 2019-го СЕО компании не стала Виктория Ярмощук. Она занималась операционной деятельностью, в то время как Созановский – стратегической. 15 мая 2025 года пресс-служба Film.ua Group сообщила об изменениях в системе управления. Созановский вернулся к операционной деятельности в должности и.о. СЕО группы, заменив Ярмощук.

Среди проектов производства группы Film.ua – «Мавка. Лесная песня», ставшая самым кассовым украинским фильмом. Бюджет мультфильма составил 187 млн грн. За семь месяцев «Мавка. Лесная песня» собрала в мировом прокате более $17 млн.

С 2023 года Film.ua привлекает к производству частные инвестиции. Лента «Конотопская ведьма» стала одним из первых таких проектов и собрала кассу в $1,4 млн грн. «Поезд в 31 декабря» принес более $700 000 в первые два месяца. По состоянию на начало 2025 года Film.ua привлекла деньги в более чем 15 проектов.

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