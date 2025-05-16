Злиття на ринку кіносервісів. Компанії Nerd Agency та Brandly з групи Film.ua обʼєднають в єдину агенцію

У Film.ua Group злиття. Компанії Nerd Agency та Brandly обʼєднають у єдину агенцію, повідомив співзасновник і в.о. СЕО групи Сергій Созановський 16 травня.

Ключові факти

Nerd Agency та Brandly – дві з понад 30 компаній у структурі Film.ua Group. Перша займається ліцензуванням брендів мультфільмів, серіалів, кіно та надає право на їхнє використання на товарах і в промокампаніях. Друга спеціалізується на послугах із продакт-плейсменту, спонсорства, розміщення прямої реклами на телеканалах Film.ua Group і рекламного продакшну.

«Це обʼєднання дасть життя унікальній для ринку агенції», – каже Созановський. Нова компанія пропонуватиме брендам комплексні рішення для присутності у світі кіно, зазначив він. Назву обʼєднаної агенції Созановський не озвучив.

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Контекст

Сергій Созановський спільно з партнером Віктором Мірським заснував Film.ua у 2002 році. За пʼять років кіностудія переросла у групу компаній, загальний виторг якої наприкінці 2024-го наближався до $26,2 млн, за даними Film.ua Group.

Мірський і Созановський управляли групою 17 років, доки наприкінці 2019-го СЕО компанії не стала Вікторія Ярмощук. Вона займалася операційною діяльністю, тоді як Созановський – стратегічною. 15 травня 2025 року пресслужба Film.ua Group повідомила про зміни в системі управлінні. Созановський повернувся до операційної діяльності на посаді в.о. СЕО групи, замінивши Ярмощук.

Серед проєктів виробництва групи Film.ua – «Мавка. Лісова пісня», що стала найкасовішим українським фільмом. Бюджет мультфільму склав 187 млн грн. За сім місяців «Мавка. Лісова пісня» зібрала у світовому прокаті понад $17 млн.

З 2023 року Film.ua залучає до виробництва приватні інвестиції. Стрічка «Конотопська відьма» стала одним із перших таких проєктів і зібрала касу в $1,4 млн грн. «Потяг у 31 грудня» приніс понад $1,2 млн. На початок 2025 року Film.ua залучила гроші у понад 15 проєктів.