Курс демографії. Криза кадрів з нами на довго, але бізнес може її стримати. Як? Розповідає заступниця міністра соцполітики Дарія Марчак

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Чотири демографічні тренди, на які має зважати кожен бізнесмен – у детальному аналізі першої заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак.
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