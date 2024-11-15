Апеляційний суд відмовив в арешті рахунків Arricano в Україні

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги прокурора про накладання арешту на рахунки керуючої компанії групи компаній Arricano в Україні (ТОВ «Аррікано Ріел Естейт»), йдеться у пресрелізі. Компанія володіє чотирма торговими центрами у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі через свої дочірні українські компанії, раніше суд скасував їхній арешт .

Ключові факти

За словами член Ради директорів Arricano Real Estate Plc Маргуса Курма, рішення суду апеляційної інстанції є черговим етапом боротьби компанії та додатково підтверджує безпідставність звинувачень на адресу групи.

Раніше компанія заявляла, що впродовж 2023-2024 років знаходиться під тиском з боку силових структур з метою отримання контролю над активами групи Arricano в Україні.

Контекст

У квітні 2024 року компанія Arricano Real Estate PLC заявляла, що її активи в Україні намагаються забрати силовим шляхом із використанням впливу на правоохоронні та судові органи, йшлося у заяві директора Маргуса Курма.

Напередодні суд вирішив передати в управління АРМА два ТРЦ компанії – City Mall у Запоріжжі й «Сонячна Галерея» у Кривому Розі.

У травні 2024-го АРМА оголошувало конкурсні відбори управителів для ТРК «Сонячна Галерея» і ТРК City Mall. Їхня мета – «проведення попередніх консультацій та аналіз ринку для підготовки тендерної документації для конкурсу з відбору управителя арештованими активами», повідомляло агентство.

Arricano стверджує, що протягом 2023-2024 років її активи в Україні перебувають під системним тиском з боку силових структур. За словами директора фірми, «опоненти використовують будь-які методи, щоб заблокувати роботу бізнесу та фактично забрати активи компанії».

Сторона обвинувачення (Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області та Київська обласна прокуратура) підозрює компанію у нібито перерахуванні прибутку від діяльності чотирьох торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) в Україні до держави-агресора.

Arricano заперечує це звинувачення і повідомила, що з 24 лютого 2022-го до 16 жовтня 2023-го у компаній групи в Україні були відсутні будь-які перерахування грошових коштів за кордон.

29 серпня 2024 року слідчий суддя Соломʼянського районного суду м. Київ виніс ухвали, якими скасував арешт трьох ТРК. Це «Сонячна Галерея» у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі, «Проспект» у Києві. Раніше суд скасував арешт ТРК «РайON» у Києві.