У понеділок, 26 травня, під час Zoom-наради щодо реформи охорони здоровʼя, користувач з іменем власника «Дарниці» Гліба Загорія залишив провокативне повідомлення в чаті. В компанії вимагають розслідування, йдеться в офіційній заяві компанії.

Ключові факти

Інцидент відбувся під час обговорення з міністром Віктором Ляшком питань реформи, яку підтримали виробники «Дарниця» та «Інтерхім».

«Все уже вирішено», — написав у загальний чат користвувач із пресвдонімом Гліб Загорій. Повідомлення представник «Дарниці» назвав провокацією та закликав ідентифікувати зловмисника.

Інцидент мав ознаки цілеспрямованої інформаційної атаки – одразу після події в мережі почалась кампанія дискредитації за участі анонімних телеграм-каналів і блогерів, йдеться в заяві компанії, опублікованої на її офіціних ресурсах.

Компанія направила офіційне звернення до організаторів наради та державних структур з вимогою зафіксувати інцидент і провести розслідування.

Контекст

Фармацевтична компанія «Дарниця» заснована у 1930 році, компанія сфокусована на трьох ключових напрямах: кардіологія, неврологія та боротьба з больовими синдромами. Дарниця» випускає лікарські засоби близько 200 брендів у 15 формах, серед яких таблетки, розчини, краплі та порошки.

21 серпня 2024 року компанія вийшла на ринок Нової Зеландії. Новий препарат спрямований на лікування таких захворювань, як гостра та хронічна серцева й ниркова недостатність, нефротичний синдром, хвороби печінки та артеріальна гіпертензія.

У 2024 році виторг ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» склала 7 млрд млрд грн (7,1 млрд грн у 2023 році), свідчать дані YouControl. Перший квартал 2025-го компанія завершила з виторгом 660,1 млн грн.