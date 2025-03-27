CEO «Астарти» Іванчик збільшив свою частку в компанії

CEO агрохолдингу «Астарта» Віктор Іванчик 21 березня докупив на Варшавській фондовій біржі (WSE) 27,626 тис. акцій, або 0,11% їх загальної кількості, і довів свою частку до 41,18%, пише «Інтерфакс-Україна» 27 березня.

Ключові факти

Згідно з інформацією на сайті WSE, компанія Albacon Ventures Ltd., яка належить Іванчику, здійснила 393 угоди з купівлі за цінами від 56,3 злотих до 59,0 злотих за штуку.

Середня ціна становила 58,94 злотих ($14,95 за поточним курсом), тоді як на початку березня він викуповував акції за ціною 48,9 злотих, наприкінці грудня – за 39,6 злотих за одиницю, а наприкінці жовтня – за 30,9 злотих за одиницю.

Курс акцій «Астарти» у середу, 26 березня, знизився на 0,69% – до 57,7 злотих.

Контекст

Іванчик у грудні 2023 року відновив купівлю акцій на біржі після перерви, що тривала з червня. Згідно з річним звітом, за 2023 рік він придбав 0,26%, збільшивши свій пакет до 40,26%.

«Астарта» – провідний експортер цукру та найбільший виробник молока в Україні. П’ять цукрових заводів «Астарти» в сезоні 2024 виробили 380 000 т цукру – найбільше за останні сім років. Виторг компанії за девʼять місяців 2024-го зріс на 13%, до €441 млн, прибуток – на €20 млн (або 35%), до €75,6 млн.

За підсумками 2024-го «Астарта» майже вдвічі збільшила продажі ріпаку, до 73 400 т, продажі пшениці зросли на 3%, до 365 900 т, молока – на 3%, до 114 200 т, соєвої олії – на 14%, до 48 350 т. Продажі цукру зросли на 40%, до 395 900 т.

У 2024 році агрохолдинг поставив на глобальні ринки понад 1,2 млн т продукції, що на 18% більше показника 2023-го.