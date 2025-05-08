Азотний холдинг Ostchem збільшив виробництво міндобрив у першому кварталі

Заводи холдингу Ostchem, який об’єднує азотний бізнес Group DF Дмитра Фірташа, виготовили 529 300 тонн мінеральних добрив у першому кварталі 2025 року, що на 5,3% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (502 800 тонн). Про це йдеться у пресрелізі холдингу.

Ключові факти

Черкаський «Азот» виготовив 394 800 тонн, «Рівнеазот» – 134 400 тонн.

Структура виробництва змінилась відповідно до попиту та з урахуванням імпорту: падала питома вага аміачної селітри та карбаміду, і зросла вага найбільш затребуваного виду добрив – карбамідо-аміачної суміші (КАС).

Виробництво аміачної селітри у першому кварталі знизилось на 7,9%, до 226 500 тонн, виробництво карбаміду впало на 5,5%, до 116 700 тонн. Виробництво КАС зросло на 31%, до 162 200 тонн. Обсяг виробництва вапняково-аміачної селітри (ВАС), яка виробляється лише на «Рівнеазоті», зріс на 46,3%, до 15 800 тонн.

В Ostchem зазначили, що вимушені збої у постачанні були повʼязані з потраплянням дронів на територію заводів, руйнуваннями зовнішньої газової та енергетичної інфраструктури у Черкаській та Рівненській областях.

«Бізнесу в першому кварталі було дуже складно, ми вперше зіткнулися з колосальними викликами. За всю історію, це був найскладніший сезон, ми зазнали величезних збитків через екстрені зупинки цехів та їх перезапуски», – заявив Олег Арестархов, керівник корпоративних комунікацій Group DF.

Контекст

У 2024 році Ostchem виробив 1,8 млн тонн мінеральних добрив, що на 13% менше порівняно з 2023 роком, коли було виготовлено 2,1 млн тонн. Середньорічне завантаження виробничих потужностей Ostchem не перевищило 70%.

Причиною падіння у компанії назвали – «неконтрольоване зростання імпорту».

Європейські країни ще у жовтні 2024 року розпочали обговорення можливості підвищення мит на російські добрива, повідомляв Bloomberg. Причиною стали скарги на «агресивну стратегію зниження цін» Росії, яка витісняє місцевих виробників із ринку.

Росія залишається найбільшим експортером добрив у світі з часткою близько 18% глобального ринку. Попри те що ця галузь не потрапила під санкції, вона зіштовхується з проблемами, зокрема перебоями в логістиці та платежах. Основним покупцем російської продукції були США.

28 січня 2025 року Європейська комісія запровадила додаткові мита на низку сільськогосподарських продуктів та азотних добрив з Росії та Білорусі. Мета – зменшення імпортної залежності та посилення продовольчої безпеки ЄС.