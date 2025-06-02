Український бізнес у травні вперше з 2024 року висловив позитивні очікування щодо економічної активності у всіх секторах, йдеться у повідомленні НБУ. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,8 порівняно з 49,4 у квітні 2025 року та 48,0 у травні 2024 року.
Деталі
- Позитивний вплив мали пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, міжнародна фінансова допомога та сезонні фактори. Водночас бізнес стримує нестача кваліфікованих кадрів, посилення обстрілів інфраструктури, а також курсові та інфляційні очікування.
- Будівельні компанії найоптимістичніше оцінили результати завдяки сталому попиту та сезонності: секторальний індекс зріс до 51,5 (47,3 у квітні 2025 року, 49,8 у травні 2024 року). Вони прогнозують зростання обсягів будівництва, нових замовлень і закупівель сировини, хоча відзначають зростання вартості послуг підрядників.
- Промислові підприємства четвертий місяць поспіль демонструють позитивні оцінки завдяки попиту та енергетичній стабільності: секторальний індекс склав 51,1 (51,8 у квітні 2025 року, 48,8 у травні 2024 року). Очікується зростання виробництва та замовлень, але зберігаються песимістичні прогнози щодо запасів сировини й незавершеного виробництва.
- Торговельні компанії зберегли позитивні оцінки, хоча секторальний індекс знизився до 50,3 (51,2 у квітні 2025 року, 47,7 у травні 2024 року). Очікування щодо товарообороту та закупівель послабилися, а торговельна маржа, ймовірно, зменшиться.
- Сфера послуг вперше з травня 2024 року повернулася до оптимістичних оцінок завдяки покращенню логістики та попиту: секторальний індекс зріс до 50,9 (46,3 у квітні 2025 року, 47,2 у травні 2024 року). Очікується зростання обсягів послуг і нових замовлень.
- Очікування зростання цін на сировину та продукцію пом’якшилися в промисловості, торгівлі та сфері послуг, тоді як будівельники прогнозують їх прискорення. Щодо зайнятості, будівельний сектор планує розширення штату, тоді як інші сектори очікують скорочення працівників.
Контекст
В опитуванні взяли участь 565 підприємств. Серед опитаних підприємств 42,5% – компанії промисловості, 26,9% – сфери послуг, 25,3% – торгівлі, 5,3% – будівництва; 27,6% респондентів – великі підприємства, 27,8% – середні, 44,6% – малі. 31,2% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,9% – лише експортні операції, 18,2% – лише імпортні операції, 40,7% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.
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