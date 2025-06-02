Український бізнес у травні вперше з 2024 року висловив позитивні очікування щодо економічної активності у всіх секторах, йдеться у повідомленні НБУ. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 50,8 порівняно з 49,4 у квітні 2025 року та 48,0 у травні 2024 року.