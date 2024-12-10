Борги водоканалів та ТКЕ можуть бути реструктуризовані: уряд затвердив критерії

Кабінет міністрів затвердив критерії для теплопостачальників та водоканалів, борги яких можуть бути реструктуризовані, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 10 грудня. Таким чином уряд намагається зупинити збільшення боргів водоканалами та ТКЕ.
Ключові факти
- Згідно із критеріями, право на реструктуризацію отримають підприємства, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом та які розташовані на території активних бойових дій.
- Шмигаль пояснив, що завдяки цьому рішенню зменшиться борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону.
- Урядовці також прописали алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу.
Контекст
У 2023 році боргова лавина накрила компанії, які забезпечують низькі тарифи на електроенергію для населення. Державний «Енергоатом», ключовий елемент цього процесу, почав повертати мільярдні борги тільки у вересні 2023-го. Але за підсумком 2023 року він усе одно залишився винен партнерам 17 млрд грн. Це лише частина великої боргової кризи, в якій опинилися всі ключові гравці ринку: «Укренерго», «Енергоатом», ДТЕК, обленерго і «зелені». У чому її причини і як вона влаштована, читайте в матеріалі Forbes.
У квітні 2024 року загальна заборгованість на ринку електроенергії скоротилася із 60 млрд грн станом на грудень 2023 року до 52–53 млрд грн. Заборгованість на балансуючому ринку повʼязана з тим, що частина державних та комунальних підприємств не оплачують спожиту електроенергію.
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