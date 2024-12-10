Борги водоканалів та ТКЕ можуть бути реструктуризовані: уряд затвердив критерії

Кабінет міністрів затвердив критерії для теплопостачальників та водоканалів, борги яких можуть бути реструктуризовані, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 10 грудня. Таким чином уряд намагається зупинити збільшення боргів водоканалами та ТКЕ.

Ключові факти

Згідно із критеріями, право на реструктуризацію отримають підприємства, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом та які розташовані на території активних бойових дій.

Шмигаль пояснив, що завдяки цьому рішенню зменшиться борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону.

Урядовці також прописали алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу.

Контекст

У 2023 році боргова лавина накрила компанії, які забезпечують низькі тарифи на електроенергію для населення. Державний «Енергоатом», ключовий елемент цього процесу, почав повертати мільярдні борги тільки у вересні 2023-го. Але за підсумком 2023 року він усе одно залишився винен партнерам 17 млрд грн. Це лише частина великої боргової кризи, в якій опинилися всі ключові гравці ринку: «Укренерго», «Енергоатом», ДТЕК, обленерго і «зелені». У чому її причини і як вона влаштована, читайте в матеріалі Forbes.

У квітні 2024 року загальна заборгованість на ринку електроенергії скоротилася із 60 млрд грн станом на грудень 2023 року до 52–53 млрд грн. Заборгованість на балансуючому ринку повʼязана з тим, що частина державних та комунальних підприємств не оплачують спожиту електроенергію.