Через блокування ПП «Дорогуськ-Ягодин» перевізники масово виписуються з «єЧерги»

Перевізники масово виписуються з «єЧерги» для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні, повідомила пресслужба Держмитслужби. 12 травня з 16:00 ПП «Дорогуськ-Ягодин» був заблокований для проїзду польськими перевізниками.

Деталі

За ніч з 12 на 13 травня митний пост «Ягодин» оформив лише вісім ваговозів.

Електронна черга, яка ще напередодні налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок 13 травня становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів.

У «живу чергу» на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху, зазначила Держмитслужба.

Напередодні протестувальники обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну. Відтак за 12 годин нічної зміни на митному посту «Ягодин»оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише вісім – на виїзд з України.

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Контекст

Польські перевізники 12 травня розпочали страйк у напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського пункту пропуску «Ягодин». Причиною нового протесту перевізники називають незадоволення умовами праці та зниження доходів. Польські транспортники звинувачують українських перевізників у демпінгу цін і витісненні їх із ринку. Акція протесту може тривати впродовж чотирьох місяців.

Основні вимоги протестувальників: привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі; повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.