Польські перевізники заблокували ПП «Ягодин – Дорогуськ». Які їхні вимоги

Польські перевізники розпочали страйк у напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського пункту пропуску «Ягодин», повідомляє Державна митна служба 12 травня. Рух вантажівок через пункт пропуску обмежено.

Ключові факти

Страйк перевізників розпочався о 16:00.

Протестувальники пропускають по одному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Також здійснюється пропуск автобусів, гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну.

Станом 16:38 рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через «Ягодин-Дорогуськ» призупинено.

Популярне Категорія Рейтинги Дата Сьогодні 50 найкращих роботодавців країни

Основні вимоги організаторів:

привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі;

повернення дозволів на здійснення міжнародних транспортних перевезень українськими перевізниками на вʼїзд до Польщі.

Контекст

Криза на польсько-українському кордоні триває роками, з періодичними протестами, які то затихають, то спалахують із новою силою. Польські перевізники та фермери неодноразово блокували кордон, починаючи з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року. Вони вимагали субсидій на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайної виплати всіх дотацій, відновлення дозвільної системи для українських перевізників та заборони імпорту української продукції.

Причиною нового протесту перевізники називають незадоволення умовами праці та зниження доходів. Польські транспортники звинувачують українських перевізників у демпінгу цін і витісненні їх із ринку.

12 травня стало відомо, що акція протесту на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» може тривати впродовж чотирьох місяців.