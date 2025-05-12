Польські перевізники погрожують заблокувати ПП «Ягодин – Дорогуськ» на чотири місяці

У понеділок, 12 травня, польські перевізники планують розпочати акції протесту на напрямку пункту пропуску «Дорогуськ», що навпроти українського пункту пропуску «Ягодин», повідомляє Державна прикордонна служба України. Акція може тривати впродовж чотирьох місяців.

Ключові факти

Держприкордонслужба попередила про можливе ускладнення руху вантажівок через пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» через акцію протесту з польського боку.

За інформацією від представників Прикордонної варти Польщі, 12 травня може розпочатися акція протесту польських перевізників, у зв’язку з цим пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на вʼїзд та один – на виїзд.

Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу пропускатимуть безперешкодно.

За попередньою інформацією, дії польських перевізників можуть тривати впродовж чотирьох місяців.

Станом на 11:50 рух вантажних транспортних засобів здійснюється без змін.

Державна прикордонна служба планує додатково інформувати про ситуацію на ПП «Ягодин – Дорогуськ».

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Контекст

Криза на польсько-українському кордоні триває роками, з періодичними протестами, які то затихають, то спалахують із новою силою. Польські перевізники та фермери неодноразово блокували кордон, починаючи з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року. Вони вимагали субсидій на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайної виплати всіх дотацій, відновлення дозвільної системи для українських перевізників та заборони імпорту української продукції.

Причиною нового протесту перевізники називають незадоволення умовами праці та зниження доходів. Польські транспортники звинувачують українських перевізників у демпінгу цін і витісненні їх із ринку.