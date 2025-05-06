Польські перевізники знову погрожують перекрити кордон з Україною

Польські перевізники планують провести протест біля пункту пропуску «Дорогуськ» на кордоні з Україною. Про це стало відомо із заяви на акцію поданою Комітетом захисту транспортних перевізників та роботодавців Польщі. Заявку на протест подали 5 травня, а його початок заплановано на 12 травня.

Деталі

Причиною простесту перевізники називають незадоволення умовами праці та зниження доходів. Польські транспортники звинувачують українських перевізників у демпінгу цін і витісненні їх із ринку.

Організатором акції протесту виступає Рафал Меклер, власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport і голова люблінського осередку партії «Конфедерація», відомої своєю антиукраїнською позицією. Він звинуватив «брюссельських технократів» у намірі «зруйнувати польські компанії, використовуючи українських перевізників».

Меклер заявив, що українські перевізники витісняють польських із двосторонніх перевезень між Польщею та ЄС, а також із внутрішнього ринку Євросоюзу. Крім того, він поскаржився на затримки польських вантажівок на українському кордоні через систему «єЧерга». У зв’язку з цим він подав заявку на проведення протесту на дорозі до пункту пропуску «Дорогуськ», про що повідомив у своєму акаунті в X.

Організатори припускають, що влада може не дозволити акцію, але вони готові оскаржити будь-яку заборону в суді.

Контекст

Криза на польсько-українському кордоні триває роками, з періодичними протестами, які то затихають, то спалахують із новою силою. Польські перевізники та фермери неодноразово блокували кордон, починаючи з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року. Вони вимагали субсидій на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайної виплати всіх дотацій, відновлення дозвільної системи для українських перевізників та заборони імпорту української продукції.