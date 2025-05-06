Польські перевізники знову погрожують перекрити кордон з Україною

Польські перевізники планують провести протест біля пункту пропуску «Дорогуськ» на кордоні з Україною. Про це стало відомо із заяви на акцію поданою Комітетом захисту транспортних перевізників та роботодавців Польщі. Заявку на протест подали 5 травня, а його початок заплановано на 12 травня.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Деталі
- Причиною простесту перевізники називають незадоволення умовами праці та зниження доходів. Польські транспортники звинувачують українських перевізників у демпінгу цін і витісненні їх із ринку.
- Організатором акції протесту виступає Рафал Меклер, власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport і голова люблінського осередку партії «Конфедерація», відомої своєю антиукраїнською позицією. Він звинуватив «брюссельських технократів» у намірі «зруйнувати польські компанії, використовуючи українських перевізників».
- Меклер заявив, що українські перевізники витісняють польських із двосторонніх перевезень між Польщею та ЄС, а також із внутрішнього ринку Євросоюзу. Крім того, він поскаржився на затримки польських вантажівок на українському кордоні через систему «єЧерга». У зв’язку з цим він подав заявку на проведення протесту на дорозі до пункту пропуску «Дорогуськ», про що повідомив у своєму акаунті в X.
- Організатори припускають, що влада може не дозволити акцію, але вони готові оскаржити будь-яку заборону в суді.
Контекст
Криза на польсько-українському кордоні триває роками, з періодичними протестами, які то затихають, то спалахують із новою силою. Польські перевізники та фермери неодноразово блокували кордон, починаючи з листопада 2023 року і протягом першої половини 2024 року. Вони вимагали субсидій на добрива, компенсації акцизу на пальне, негайної виплати всіх дотацій, відновлення дозвільної системи для українських перевізників та заборони імпорту української продукції.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.